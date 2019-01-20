Lider Medipol Başakşehir, İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir
, Trabzonspor
'u deplasmanında 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligde 2 hafta sonra galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, puanını 38'e yükselterek zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı.
Konuk takım, aldığı galibiyetle ligde 6 puanlık farkını da koruyarak yoluna devam etti.
-Trabzonspor, 6 hafta sonra kaybetti
Trabzonspor, ligde 6 hafta sonra mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
En son ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
'a 5-0 mağlup olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, çıkışını ikinci yarıda sürdüremedi.
Ligin ilk yarısını 2. sırada kapatan Karadeniz
ekibi, bu yenilgi sonrası 29 puanla beşinci sıraya gerileyerek zirve yarışında önemli yara aldı.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı
, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.
Bordo-mavili taraftarlar, maçtan sonra oyuncuları tribüne çağırarak alkışladı.