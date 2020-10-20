Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor - Son Dakika

Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor

20.10.2020 11:42
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor, System.String[]

Haftanın kapanış maçında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek puanını 13'e yükselten Aytemiz Alanyaspor haftayı zirvede kapattı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek puanını 13'e yükselten Aytemiz Alanyaspor haftayı zirvede kapattı. Akdeniz temsilcisi, ligde attığı 13 golle en çok gol atan takımı konumunda bulurken, yeni transferleri ise performanslarıyla göz doldurdu.

Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlanmasının ardından 13 puanla Alanyaspor ligde liderliğini sürdürdü. Turuncu-yeşilli ekip, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker'in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Geçen hafta sahasında ağırladığı Hatayspor'u 6-0'lik farklı skorla Süper Lig'de lider konumuna geldi.

Ligin 5. haftasında dün Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor, puanını 13'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

RAKİPLERİN FİLELERİNİ 13 KEZ HAVALANDIRDI

Oynanan 5 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 5 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Mustafa Pektemek, Babacar, Bakasetas, Cauker ve Moubandje de 1'er kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi. 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor, 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken yeni transfer Davidson ve Adam Bareiro performansıyla göz dolduruyor.

DAVİDSON'DAN 5 MAÇTA 5 GOL

Şu ana kadar oynanan 5 maçta Sivasspor filelerini 1 kez, Hatayspor filelerini ise 3 kez havalandıran Brezilyalı forvet Davidson Galatasaray maçını da boş geçmeyerek gol sayısını 5'e yükseltti. Forvet Adam Bareiro ie 5 maçta 3 gol atarak takımının lider mücadelesinde önem rol oynadı.

ÇOK ATTI, AZ YEDİ

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimde bu sezona başlayan Akdeniz temsilcisi, ligde attığı 13 golle en çok gol atan takımı konumunda bulurken, kalesinde gördüğü 2 golle Konyaspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımında birisi oldu.

(Erdal Anak/İHA)

Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor - Son Dakika Spor

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