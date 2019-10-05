Linz ile kardeşliği temsilen Sazova'da anı taşı açılışı gerçekleştirildi

2012 yılında imzalanan anlaşma ile Eskişehir'in kardeş şehri olan ve geçen 7 yıllık süreçte iyi ilişkiler kurulan Avusturya'nın eyalet başkenti Linz ile süregelen ilişkiler daha da ileriye taşınacak. Bu sebeple Eskişehir'e gelen Linz Belediye Başkanı Klaus Luger ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükerşen'i ziyaretinin ardından şehirde çeşitli temaslarda bulunarak, hayata geçirilen şehircilik projelerini yerinde incelediler. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni de ziyaret eden heyet, Odunpazarı Tarihi Bölgede açılan Odunpazarı Modern Müze ve Masal Şatosu'nu gezdiler.

Ziyaretler ve teknik gezinin ardından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na gelen Linz Belediye Başkanı Klaus Luger ve beraberindeki heyet, burada iki kent arasındaki kardeşliğin sembolü olan 'Anı Taşı' açılışına katıldılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte açılışı gerçekleştiren Klaus Luger, Eskişehir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kardeş şehir ilişkilerinin önemine değinen Başkan Büyükerşen ise bu ilişkilerin temelinde samimiyet, içtenlik ve dürüstlüğün yattığını belirtti. Büyükeşren "Hatırlayacağınız üzere 2012 yılının mayıs ayında imzaladığımız anlaşma ile Avusturya'nın Linz kentiyle kardeş şehir olduk. Geride bıraktığımız 7 yıl içinde Linz ile olan ilişkilerimizi en iyi şekilde sürdürdük. İnancım odur ki bu kardeş şehir ilişkisi tarih içinde sürekli yakın ilişkiler içerisinde bulunan Türkiye ve Avusturya'nın daha sıkı bağlar kurmasına katkı sunmuştur. Bundan sonra da kurmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bana göre kardeş şehir olmak siyasetten de öte o şehirlerde yaşayan insanların arasında özel bir bağ kurulmasını sağlar. Bu ilişkiler, devletler arasındaki siyasi kargaşadan uzaktır. Bu ilişkilerin temelinde samimiyet, içtenlik ve dürüstlük yatar. İşte biz karşılıklı olduğuna inandığımız bu duyguların sembolü olarak Anı Taşı'nın açılışını birlikte yapıyoruz. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte Linz ile olan iyi ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Özellikle 2021 yılının Avursturya-Türkiye Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle önümüzdeki süreçte karşılıklı olarak güzel etkinlik ve projelere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Daha sonra anı taşının açılışını gerçekleştiren ikili tüm misafirlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.