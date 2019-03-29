Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Düzce Üniversitesi İmkanlarından Faydalanabilecek

Lise Öğrencileri Düzce Üniversitesi İmkanlarından Faydalanabilecek

55 dakika önce

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi arasında bilimsel ve sosyal işbirliği protokolü imzalandı.

Lise Öğrencileri Düzce Üniversitesi İmkanlarından Faydalanabilecek, System.String[]
Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi arasında bilimsel ve sosyal işbirliği protokolü imzalandı.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Protokole; Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zafer Akbaş ve Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Yunus Kara imza attı.

Gerçekleştirilen bu protokolle; Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi arasında, bilimsel ve sosyal iş birliktelikleri sağlanacak. Ayrıca; Lisenin ihtiyaç duyabileceği öğretim programları doğrultusunda yapılan veya yapılacak çalışmaların çeşitlendirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim öğretim desteği sağlanması konularında Üniversite tarafından uzmanlık desteği verilecek. Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi akademik ve araştırma birimlerini ziyaret ederek, sosyal ve kültürel imkanlarından da faydalanabilecekler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce Üniversitesi, Güncel
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