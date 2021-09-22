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LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ - Son Dakika

LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ

22.09.2021 12:06

MUĞLA'da lise öğretmeni Taner Akkoyunlu (42), kodlama derslerinde kullanılmak üzere robot üretti.

MUĞLA'da lise öğretmeni Taner Akkoyunlu (42), kodlama derslerinde kullanılmak üzere robot üretti. Deneme-yanılma yöntemiyle 2 yıl süren çalışmalarla üretilen robotta, bluetooth modülüyle uzaktan kontrol uygulamaları gibi özelliklerin bulunduğunu söyleyen Akkoyunlu, Referans aldığımız robota göre daha çok özelliği var. Maliyeti yarıdan az dedi.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Öğretmeni Taner Akkoyunlu, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) kodlama derslerinde kullanılan eğitim robotlarını uygun fiyata mal etmek istedi. Evli ve 2 çocuk babası Akkoyunlu, öğrencilerle iş birliği yaparak robotta olması istenilen özellikleri belirledi. Fayda-maliyet analizleri yapan Akkoyunlu, 2 yıl süren çalışmanın sonunda tasarım ve programlamasını kendisinin yaptığı robotu tamamladı.

'MALİYETİ YARIDAN DAHA AZ'

Akkoyunlu, Muğla BİLSEM'de 2018 yılında robotik kodlama derslerine girmeye başladığını belirterek, Kullandığımız eğitim robotları kaliteli, pazar payı yüksek, öğrencilerin severek çalıştığı robotlardı. Kalabalık sınıflarda her öğrenciye bir robot düşmüyordu. Derslerde kendilerine ait robotları olsun isteyen öğrencilerimiz için bu dileklerini gerçekleştirmek çok kolay değildi, bir miktar pahalıydı. 'Kendi robotumuzu yapalım' düşüncesi bu noktada çıktı. Öğrencilerimizle iş birliği içerisinde robotta olmasını istediğimiz tüm özellikleri belirledik dedi.

Akkoyunlu, iki yılda tamamladığı robotun özeliklerini şöyle anlattı

İki bağımsız motorla yön verdiğimiz robotun hızı kontrol ediliyor. Çizgi takip uygulamalarında oldukça başarılı. Ultrasonik mesafe sensorüyle engel algılama ve mesafe ölçümü yapılıyor. Servo motor kontrolü, buzzer ile ses, 8 LED ile ışık, bluetooth modülüyle uzaktan kontrol, LDR ışık ve PTC ısı sensörleriyle analog veri okuma uygulamaları gerçekleştirilebiliyor. Bunların yanı sıra cep telefonu şarj adaptörüyle pili şarj ediliyor. Referans aldığımız robota göre daha çok özelliği var. Maliyeti yarıdan daha az. Hedefimize ulaştık. Robotun fonksiyonlarının çalışmasını ve pil performansını test edeceğiz. Özellikleri daha kapsamlı hale getireceğim. Öğrencilerimizle birlikte örnek kodlar içeren kitap hazırlayacağız.

LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ
LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ
LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ
LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ
LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ
LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ

Anadolu Lisesi, Akkoyunlu, Muğla, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ - Son Dakika
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