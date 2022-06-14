Liseli Gamze'nin ölümü davasında 2 sanığa tahliye - Son Dakika
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Liseli Gamze'nin ölümü davasında 2 sanığa tahliye

14.06.2022 17:25
Liseli Gamze'nin ölümü davasında 2 sanığa tahliye

ANKARA'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Doğan ve Emre Eker tahliye edildi.

ANKARA'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Doğan ve Emre Eker tahliye edildi.

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve Gamze Açar'ın yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse sanık ve müşteki avukatlarının talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden talep edilen raporun dosyaya girmediğini belirterek, sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, rapor geldikten sonra yeniden savunma yapacaklarını belirtti. Tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Emre Eker ise suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Doğan ile Emre Eker'e, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Liseli Gamze'nin ölümü davasında 2 sanığa tahliye
Liseli Gamze'nin ölümü davasında 2 sanığa tahliye
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Kaynak: DHA

Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Emre Eker, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liseli Gamze'nin ölümü davasında 2 sanığa tahliye - Son Dakika

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