Liseli gençler gastronomi yarışmasında gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Liseli gençler gastronomi yarışmasında gümüş madalya kazandı

Liseli gençler gastronomi yarışmasında gümüş madalya kazandı
24.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselere arası gastronomi yarışmasına katılan Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Düzce'nin coğrafi ürünleri ile yaptıkları yemeklerle gümüş madalya kazandılar.

Düzce (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselere arası gastronomi yarışmasına katılan Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Düzce'nin coğrafi ürünleri ile yaptıkları yemeklerle gümüş madalya kazandılar.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl liseler arası gastronomi yarışması düzenliyor. Bu çerçevede Batı Karadeniz etabında 2023 yılından bu yana yarışmaya katılan Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl gümüş madalya almaya hak kazandı. Yarışmaya katılan öğrenciler Berat Salih Dilek, Zeynep Naz Özkaya ve Batuhan Alp Arslan, Düzce'nin coğrafi ürünleri olan Akçakoca sarı fındığı, Düzce Kabağı, Çilimli Siyah Pirinç, Abaza Peyniri, Düzce Acıkası gibi ürünlerle yemekler ve tatlılar hazırladılar. Yapılan değerlendirmede öğrenciler ikinci sırada yer aldılar ve gümüş madalya aldılar.

Öğrencilerin gümüş madalya kazanmasının hem okulun hem de Düzce'nin tanıtılması açısında önem taşıdığını söyleyen Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ferhat Meti "Bu sene yine Batı Karadeniz Bölgesi'nde birçok favori okul arasından küçük bir farkla şampiyonluğu kaçırarak, gümüş madalya kazandık. Batı Karadeniz etabında 17 okulun katıldığı yarışmada ilimizin coğrafi işaretli ürünleri ile yemekler hazırladık. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de ilimizin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden olan Melengüceği tatlısı, yığma gibi çok sayıda ürünü yarışmalarda kullanarak ilimizi temsil ettik. Bu ürünler ile dereceler elde ediyoruz. Elde ettiğimiz başarı okulumuz kadar ilimizin gastronomi alanında imajını korumuş, yükseltmiş ve değer katmıştır. Ben ve diğer öğretmenlerimizin bunca gayreti, ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinden Akçakoca sarı fındık, Düzce kabağı, Çilimli siyah pirinci, Abaza peyniri, acıka gibi nice ürünü tanıtmak ve bu ürünleri geliştirerek ilimiz adına nice gayret ve uğraşlarla bu başarıyı yakalaması mutluluk vericidir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Lisesi, Gastronomi, Kaynaşlı, Turizm, Gümüş, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Liseli gençler gastronomi yarışmasında gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
14 ünlünün testi pozitif çıktı 14 ünlünün testi pozitif çıktı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 14:03:49. #7.11#
SON DAKİKA: Liseli gençler gastronomi yarışmasında gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.