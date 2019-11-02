Son Dakika Haberleri: Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy okulundaki öğrencilere gönderdi
Son Dakika Güncel Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy okulundaki öğrencilere gönderdi

Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy okulundaki öğrencilere gönderdi

6 saat önce

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı.

Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy okulundaki öğrencilere gönderdi, System.String[]

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. 'Paylaştıkça dünya güzelleşecek' sloganı ile Büyükorhan Kınık Ortaokulu öğrencilerine yönelik yardım kampanyası ve Mesleki Tanıtım Günü yapıldı.


"Ben okuduysam kardeşim de okusun" diyen Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Büyükorhan Kınık Ortaokulu öğrencileri için kırtasiye malzemeleri, kılık-kıyafet ve oyuncak malzemesi toplayarak teslim etti. Mesleki Tanıtım Gününe dağ yöresinde yetişmiş avukat, girişimci, mühendis ve okul müdürü olmuş kişiler katılarak, mesleklerini ve hayat tecrübelerini köy okulundaki minik öğrenciler ile paylaştılar. Başarı hikayelerini 8. sınıf öğrencileri ile paylaşarak gelecek konusunda onları motive etti. Mesleki Tanıtım Gününe Dağder üyelerinden İnşaat Mühendisi Ali Altınoğlu, Avukat Hilal Yağız, Elektronik Haberleşme Mühendisi Aydın Özdemir, satın alma yetkilisi Celal Atış ve eğitimci Ömer Yılmaz katıldı.


Dağder Başkan Vekili Ali Altınoğlu, "Dağder, yöremize yönelik sosyal ve kültürel bir çok çalışma yapmaktadır. Önemsediğimiz çalışmaların başında ise eğitim ile ilgili yaptığımız çalışmalar gelmektedir. Bu sene 303 üniversite öğrencimize burs vermekteyiz. Geleceğimiz olan öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya gelerek meslek tanıtımı çalışmasına destek verdik. Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığı bizi heyecanlandırdı. Bu çalışmamızda iş birliği yaptığımız Yıldırım MTAL' ne teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.


Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, "Öncelikle kardeş okul projemizi başarıyla yöneten öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Kardeşleri için yaklaşık bir ay boyunca yardım topladılar. Bu bölgeden yetişmiş meslek mensupları ile Kınık Ortaokulu öğrencilerimizi biraraya getirdik. Dağ yöresindeki öğrencilerimiz arasından geleceğin doktor, mühendis, avukat ve öğretmenler çıkmasına vesile olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseliler kırtasiye malzemesi ve kıyafet alıp köy okulundaki öğrencilere gönderdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]