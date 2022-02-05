Liv Hospital'dan 'Kanser Farkındalığı Söyleşisi? - Son Dakika

Liv Hospital Ankara, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla alanında uzman hekimlerle 'Kanser Farkındalığı Söyleşisi' düzenledi. Genel Cerrahi bölümünden Prof. Dr. Münevver Moran, "Şunu unutmamamız gerekiyor; kanser kötü kokutucu bir hastalık ama zamanında ve erken tanı olursa meşakkatli bir yolun sonunda normal hayatınıza devam etmeniz mümkün" dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Liv Hospital Ankara, Kanserle Dans Derneği ile Atakule'de alanında uzman hekimlerle 'Kanser Farkındalığı Söyleşisi' düzenledi. Genel Cerrahi Prof. Dr. Münevver Moran, Tıbbı Onkoloji Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Op. Dr. Nazlı Topfedaisi Özkan, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Halime Besler ve Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan'ın katıldığı söyleşide kanser hastalıklarıyla alakalı bilinmesi gerekenler ve tedavide nasıl yol alınması gerektiği konuşuldu.

Tıbbi Onkoloji bölümünden Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, kanserin her geçen gün artan bir hastalık olduğunu vurgulayarak geç kalınan tedavilerde kötü sonuçların ortaya çıktığını söyledi. Kanserde erken tedavinin hayat kurtarabileceğini belirten Kılıçalp, "Kanser erken tanı konulması halinde tamamen yenilebilecek bir hastalıktır. Bu nedenle özellikle sık görülen kanser türlerinin henüz semptomlar ortaya çıkmadan, bazı tetkikler yapılarak erken tanı konması mümkündür. Bunların başında kadınlarda sık görülen hastalıklarda birisi olan rahim ağzı kanseri gelmektedir. Son derece basit olan 'pap smear' ve 'human papilloma virüs' testleriyle erken tanı koymak mümkündür. Erken tanı ve cerrahi sonrası tamamen kür sağlamak mümkündür. Meme kanserinde mamografi, kendi kendine meme muayenesi ve hekim tarafından yapılan muayene ile erken tanı koymak mümkündür. Sağlık Bakanlığı, 40 yaş üzerinde her hastaya iki yılda bir mamografi yaptırmasını öneriyor. Bir diğer önemli hastalık ise kolorektal kanserlerdir. Bağırsak tümörleri de diyebiliriz. Bütün dünyada yakın zamanda 50 yaş ve üzerine tarama yapılması önerilirken son iki yıl içerisinde 40 yaşına kadar çekildiğini görüyoruz?? diye konuştu.

PANDEMİDE GEÇ KALINMIŞ VAKALARA RASTLIYORUZ

Kanserin sıklıkla konuşulmasını gerektiğini söyleyen Genel Cerrahi bölümünden Prof. Dr. Münevver Moran ise, "Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, tamamen erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalık. Sonuçlara bakıldığında erken ve ileri evrede çok belirgin sürede yaşam farklılıkları yaratan bir hastalık. O yüzden meme kanseri farkındalığı tedavide en önde gelen faktörlerden biridir. Veriler bu konuyla ilgili kesin bir şekilde yayınlanmış değil ama sadece meme taramasına gelmek isteyen kişiler pandemi nedeniyle hastaneye gelmekten korktular. Bu nedenle pandemi döneminde daha ileri evrede geç kalınmış vakalar görmeye başladık. Standart taramalardan uzaklaşan kişiler, belirgin bulguları yoksa hastaneye gelmekten çekindiler. Şunu unutmamamız gerekiyor kanser adı, kötü kokutucu bir hastalık ama zamanında ve erken tanı olursa meşakkatli bir yolun sonunda normal hayatınıza devam etmeniz mümkün" dedi.

DHA-Sağlık - Türkiye-Ankara/ Merkez - ANKARA (DHA)