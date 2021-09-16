Üye Girişi
Liz Truss: İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı - Son Dakika
BBC

Liz Truss: İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı

16.09.2021 15:59
Liz Truss: İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı, System.String[]

Liz Truss dün 46 yaşında İngiltere'nin tarihindeki ikinci dışişleri bakanı oldu.

, Liz Truss dün 46 yaşında İngiltere'nin tarihindeki ikinci dışişleri bakanı oldu. Daha önce Muhafazakar Parti iktidardeyken bu görevi hep erkek siyasetçiler yürütmüştü. İngiltere'nin ilk kadın dışişleri bakanı ise 2006 ve 2007 yıllarına görev yapan İşçi Partili Margaret Beckett'tı.

Liz Truss bir kaç başarısız denemeden sonra ilk kez 2010 yılında milletvekili seçilmiş ve siyasi kariyerinde kısa süre içinde hızla yükselerek Muhafazakar Parti hükümetlerinde önemli görevlere getirilmişti.

Truss'ı şimdi İngiltere'nin Avrupa Birliği'den ayrılık sonrası dış politikasını şekillendirecek kritik bir dönemde Rusya ve Çin ile ilişkiler, İran nükleer krizi gibi tartışmalı konuların da gündemde olduğu zorlu bir dönem bekliyor.

Thatcher'ı canladırmıştı

1975 Oxford doğumlu, evli ve iki çocuk annesi Liz Truss, matematik profesörü olan babası ve hemşire olan annesini "sol görüşlü" diye tanımlıyor.

Ama bu eğilimin kızlarına geçtiği söylenemez.

1983'de taşındıkları İskoçya'nın Paisley kentindeki okulunun tiyatro kolunun sahnelediği bir oyunda ülkenin o dönemdeki güçlü başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Margaret Thatcher'ı canlandırmıştı.

Felsefe, politika ve iktisat okuduğu Oxford Üniversitesi'nde önce Liberal Demokratların daha sonra Muhafazakarların saflarında aktif olarak öğrenci siyasetine katıldı.

Mezun olduktan sonra Shell ve Cable and Wireless gibi şirketlerin muhasebe bölümlerinde çalıştı ama kalbi hep politikadaydı.

2001 ve 2005 seçimlerinde aday olduğu halde parlamentoya seçilemediyse de 2006 yılında Londra'nın Greenwich ilçesinde belediye meclisine girmeyi başardı. 2008 yılında aynı zamanda Reform adlı ortanın sağındaki düşünce kuruluşunun başkan yardımcılığını yürüttü.

Devletin genişlemesine karşı 'gerçek bir kapitalist'

Sonunda 2010 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya giren ve Britannia Unchained (Zincirlerinden Kurtulan Britanya) adlı kitabın yazarlarından biri olan Truss, Muhafazakar Parti'de serbest piyasa ekonomisinin en güçlü savunucularından biri olarak biliniyor.

Hayranlarının "kabinedeki gerçek bir kaç kapitalistten biri" diye övgüyle söz ettiği Truss'ın örneğin geçen hafta hükümetin açıkladığı sosyal güvenlik primlerini yükseltme adımına itiraz ettiği duyulmuştu. Bu hafta da bir konuşmasında Muhafazakar Parti'nin "devleti ölçüsüzce büyütmek" yerine "özel girişimciliği kucaklaması" gerektiğini savunan bir konuşma yaptı.

Hızlı yükseliş hikayesi

Liz Truss, milletvekili seçildikten yalnızca iki yıl sonra 2012'de eğitimden sorumlu bakan yardımcısı olarak kabineye girdi.

2016 yılında Theresa May başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinde Adalet Bakanı oldu. Bir yıl sonra hükümetin ekonomik programının kalbi sayılan Hazine Başmüsteşarlığına getirildi.

2019 yılında Boris Johnson'un başbakan olduğu seçimlerden sonra Truss kabinede ülkenin ticaret potansiyellerini dünyaya tanıtmaya odaklı bir görev olan uluslararası ticaretten sorumlu bakanlığa getirilmişti.

Bu görevdeki iki yılı boyunca Brexit sonrası İngiltere'nin küresel düzendeki yerini tarif konusunda ustalaştı. İmzasını attığı her bir ticaret anlaşmasını ilan ederken, çoşkulu milliyetçi tutumunu hissettirdi.

ABD ile ilişkiler

Truss'ın yeni dışişleri bakanı olarak ilk gezisine gelecek hafta çıkması ve Başbakan Boris Johnson'a New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında eşlik etmesi bekleniyor.

Üst düzey Muhafazakar Partili politikacıların Guardian'a verdikleri bilgiye göre seyahatin gündeminin ilk sıralarında, Afganistan'dan geri çekiliş sırasında Biden yönetimi tarafından bilgilendirilmediğini hisseden İngiltere'nin, ABD ile ilişkileri yeniden güçlendirme hedefi olacak.

Muhafazakar Parti çevrelerinde ayrıca Truss'ın, yakınlarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde izlenen politikaya yönelik açıkça eleştirel bazı konuşmalarına da işaret edilerek, Çin'le ilişkiler konusunda da daha "şahin" bir çizgi izleyebileceği beklentisi dile getiriliyor.

Boris Johnson'un potansiyel rakiplerinden

Muhafazakar Parti kulislerinde Boris Johnson'un, Muhafazakar Parti'nin müstakbel lider adayları arasında adı geçen birini kabinenin en önemli dört bakanlığından birine getirmesine şaşıranlar da oldu.

Bunun Truss'a diplomatik sorumluluklar vererek belki de iç politikadaki etkisini azaltmaya yönelik olabileceğini düşünenler de var.

Truss dışişleri bakanlığının yanı sıra, daha önce getirilmiş olduğu Kadınlar ve Eşitlik'ten sorumlu bakan yardımcılığı rolünü de sürdürecek. Parti içinde, dışişleri bakanlığının sorumluluğunu taşırken, bu görevin hakkını veremeyeceğini söyleyenler de var.

Liz Truss: İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı
Liz Truss: İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı

Avrupa Birliği, Milletvekili, Muhafazakar, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Liz Truss: İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı 16:46 Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı 16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 16:21 Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti 15:57 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı 15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti 15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:54 Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta
16:46 Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı
16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta Uzun süre tuvalette telefonla oynamak basur tehlikesine neden olmakta         
16:55
Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak         
16:45
Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11         
16:23
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı         
16:15
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı         
15:25
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 17:02:09. #1.12#
SON DAKİKA: Liz Truss: İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement