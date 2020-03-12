Lokantada çıkan yangında, dumandan etkilenen işletmeci öldü - Son Dakika
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Lokantada çıkan yangında, dumandan etkilenen işletmeci öldü

6 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, lokantada çıkan yangında işletme sahibi Murat Kılıç (27), dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Lokantada çıkan yangında, dumandan etkilenen işletmeci öldü, System.String[]

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, lokantada çıkan yangında işletme sahibi Murat Kılıç (27), dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, sabaha karşı Pülümür ilçesinde, Erzincan karayolundaki lokantada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle lokantada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında lokantada uyuyan işletme sahibi Murat Kılıç, alevleri fark ederek kendini dışarı attı. Dumandan etkilenen Kılıç, dışarıya çıkınca bayıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kılıç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Hastanede tedaviye alınan Kılıç ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor.


Murat Kılıç, Erzincan, Pülümür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:58 Kaynak: DHA
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