Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru - Son Dakika
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Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru

02.04.2022 14:01

- Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarma Türkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru İngiltere'nin başkenti Londra'daki Millfield Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali'ne Türkiye'den "yıldız" yağdı.

- Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarma

Türkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Millfield Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali'ne Türkiye'den "yıldız" yağdı.

Korona virüs salgını nedeniyle 3 yıl ara verilen Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali'nin 3. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Millfield Sanat Merkezinde kapılarını açtı. Festivalin 1 Nisan Cuma akşamı gerçekleştirilen programında, Saray Karakuş'un yazdığı, Fatoş Törer'in yönetmenliği yaptığı "Zaman Savrulurken" oyunu sergilendi. Festivale Türk yıldızlar da çıkarma yaptı. Açılış konuşmasına Demet Evgar, Cansel Elçin, Nurgül Yeşilçay, Afra Saraçoğlu, Ferhat Göçer, Meltem Cumbul, Halil Ergün ve Necmettin Çobanoğlu gibi birbirinden ünlü oyuncular katıldı.

Bu yıl ana teması "Akıl ve Ruh Sağlığına Farkındalık" olan festivalin programı şu şekilde:

"2 Nisan Cumartesi: Chickenshed Theatre

12.00 Sanatsal Terapi Atölyesi (Orenda Psikiyatri Kliniği Ekibi)

12.30 Qbicart Çocuk Sanat Atölyesi - Salisbury art Centr

13.00 Oyunculuk Workshop: Volkan Yosunlu ve Burcu Tuna.

14.00 Kıbrıs Türk Toplum Merkezi katkısıyla yetenekli Kıbrıslılar Ekibi'nin hazırladığı 'Aradığım Adamı Buldum' Tiyatro Oyunu.

15.00 Halil Ergün ve Necmettin Çobanoğlu söyleşisi.

16.00 Cansel Elçin -Kitap Okuma Atölyesi.

20.00 Nurgül Yeşilçay, Afra Saraçoğlu 'Bir Gece Barda' Tiyatro Oyunu.

3 Nisan Pazar: Chickenshed Theatre ve Salisbury art Centre

12.00 Çocuklar İçin Resim ve Sanat Atölyesi- ACACIA- Salisbury art Centre

Family based solutions gençler atölyesi

(Ayrı ayrı sınıflarda değişik yaş gruplarına farklı sanat atölyeleri olacak.)

12.30 Qbicart Çocuk Sanat Atölyesi-Salisbury art Centre.

14.00 Meddah Oyunu- Fatih Dönmez-Eda Çatalçam-Chickenshed Theatre

20.00 Sabahattin Ali Şiirleri- Ferhat Göçer -Chickenshed Theatre".

Festival programında sabah saatlerinde çocuklar için atölye çalışmaları yer alıyor.

Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru
Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru
Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru

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Tiyatro, Türkiye, Londra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru - Son Dakika
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