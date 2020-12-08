Lösemiyi yenen genç, kanser hastalarının yardımına koştu - Son Dakika

Lösemiyi yenen genç, kanser hastalarının yardımına koştu

08.12.2020 10:31
Lösemiyi yenen genç, kanser hastalarının yardımına koştu, System.String[]

Lösemiyi gördüğü tedaviyle yenen 20 yaşındaki genç, kanser hastalarına yardımcı olmak için var gücüyle çalışıyor.

Lösemiyi gördüğü tedaviyle yenen 20 yaşındaki genç, kanser hastalarına yardımcı olmak için var gücüyle çalışıyor.

Adana'da dünyaya gelen Murat Kılınç'a 15 yıl önce ailesi tarafından götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konuldu. Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) yetkilileri, hastane ziyaretinde tanıştıkları Murat Kılınç ve ailesine destek verdi. Gördüğü kemoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kılınç, vakfın Ankara'da bulunan kolejinde eğitim almaya başladı.

Kılınç, liseden mezun olmasının ardından LÖSEV'in Ege Merkez Ofisi'nde kanser tedavisi devam eden hastalara destek olmaya başladı. Kanserli hastaların masraflarının karşılanması için Seferihisar'da bulunan mandalina çiftliğinde çalışmaya başlayan Kılınç, çiftlikte yapılan iyi tarım uygulamalarından etkilenerek Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Tarımsal İşletmeciliği Programını kazandı.

Murat Kılınç, AA muhabirine, hastalık sürecinde çok zor günler yaşadığını, yaşamını kanser tedavisi gören hasta çocuklara destek olarak geçirmek istediğini anlattı.

Geçen sene üniversiteye hazırlanırken kendisine büyük destek veren LÖSEV'in çiftliğinde görev yapmaya karar verdiğini aktaran Kılınç, "Burada yetiştirdiğimiz mandalinaları satarak hasta kardeşlerimizin sağlık masraflarını karşılayarak ailelerine destek oluyoruz. Ürünleri paketleyerek 'LSV' dükkanlarına yada alıcılara gönderiyoruz. LÖSEV, benim için umut oldu. Ben de kardeşlerime umut olabilmek için var gücümle çalışıyorum. Tedavi gören kardeşlerim hiç korkmasınlar. Ben ve benim gibi birçok hasta, kanseri yendi. Onlar da yenecek."

LÖSEV İzmir Ofisinin Halkla İlişkiler Sorumluluğunu yapan Gamze Berçin Edirne ise Murat'ın yaşama bağlığıyla ve azmiyle birçok hastaya örnek olduğunu ifade etti.

Sağlığına kavuşan ya da tedavi süreci devam eden birçok hastanın Murat Kılınç ile tanışmak için çiftliklerine geldiğini anlatan Edirne, "Murat, vakfımızın destekleriyle sağlığına kavuşan gençlerimizden bir tanesi. Vakfımız 22 yıldır çok çalışma yapıyor. Bunların en yenisi ise Seferihisar Doğal Ürünler Çiftliği. Amacımız kanseri tedavi etmek ama insanların sağlıklı beslenmesine vesile olmak da bizim amacımız. Çiftliğimizde iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirdiğimiz mandalinaları satarak hasta çocuklara ve ailelerine umut olmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kanser, İzmir, Tarım, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemiyi yenen genç, kanser hastalarının yardımına koştu - Son Dakika


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