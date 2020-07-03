Lübnan Başbakanı Diyab, Iraklı yetkililerle petrol ithalatını görüştü - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar ile petrol ithalatı meselesini görüştü.

Başbakan Diyab, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'ı ziyaret eden Petrol Bakanı Abdulcabbar ve Tarım Bakanı Salih Hasani'den oluşan Iraklı heyet ile Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

Abdulcabbar, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak'ın petrol ihraç eden ülkeler arasında yer aldığı gibi Lübnan'ın da bazı aracılar üzerinden petrol ithal ettiğini söyledi.

Bu alanda iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılabileceğine işaret eden Abdulcabbar, petrolü iyi fiyatlarla Lübnan'a ihraç etmek üzere Bağdat ve Beyrut hükümetlerinin anlaşmaya varma olanaklarını ele aldıklarını kaydetti.

Abdulcabbar ayrıca, tarım alanında Irak'ta faaliyet gösteren Lübnanlı firmaların geri gelmesi konusunu da ele aldıklarını ifade etti.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar da ülkesinin petrol ithalatı için birtakım hazırlıklar yaptığını ve bu çerçevede petrol karşılığında ürün ihraç etmek için Irak gibi ülkelerle temaslar kurduklarını aktardı.

Gacar, Iraklı heyetin Lübnan'dan gıda, sanayi ve medikal ürün alma yönünde istekli olduğunu söyledi.

Ekonomik kriz ve yakıt sorunu

Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin 500 Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda başkent Beyrut'a günde 6 saat elektrik verilirken, diğer bölgelerde ise 4 saat verilebiliyor.