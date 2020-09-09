Lübnan'da ABD'nin eski iki bakana yaptırım kararına tepki - Son Dakika

Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Marada Hareketi, ABD'nin Lübnanlı eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ile eski Maliye Bakanı Ali Hasan Khalil'i Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

ABD'nin Lübnanlı eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ile eski Maliye Bakanı Ali Hasan Khalil'e Hizbullah'a siyasi ve mali destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararına peş peşe tepkiler geldi. Lübnan'da Hizbullah müttefiki Şii Emel Hareketi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eski iki bakana yönelik alınan yaptırım kararı kınandı. Açıklamada, ABD'nin hedeflerine ulaşamayacağı ifade edildi. Emel Hareketi, Washington'un söz konusu hareketinin tüm ulusu hedef almaya benzediğini belirterek üyesine uygulanan yaptırımlarından etkilenmeyeceklerini aktardı. Açıklamada ayrıca, "ABD'nin bu kararı, inançlarımızı, milli ve vatansever ilkelerimizi hiç değiştirmeyecek" denildi. Eski Bakan Khalil'e yaptırım uygulanmasının "Lübnan'ın ve egemenliğinin hedef alınması" gibi olduğu ifade edildi.

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus'un üye olduğu Marada Hareketinden de ABD'nin yaptırım kararına tepki geldi. Hareketin lideri Süleyman Frangieh yaptığı açıklamada, partisinin Washington'un kararından etkilenmeyeceğini ifade etti. Frangieh Washington'un Finyanus'a yaptırım uygulama adımının, lideri olduğu hareketinin yaklaşımlarını ve pozisyonlarını pekiştirecek "siyasi bir karar" olduğunu belirtti.

Öte yandan Hizbullah'tan ise ABD'nin Lübnanlı eski iki bakana yönelik yaptırım kararına henüz bir açıklama gelmedi. - BEYRUT