Lübnan'da Dışişleri Bakanlığı görevine Şerbel Vehbe getirildi - Son Dakika

Lübnan'da istifa eden Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin yerine Şerbel Vehbe atandı.

Başbakan Hassan Diyab ile Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Baabda'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yayımlanan kararnameyle eski Büyükelçi Vehbe, Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.

Vehbe, Saad el-Hariri hükümetinde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekilliği görevinde bulunmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Avn'ın diplomasi danışmanlığına getirilmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti sabah saatlerinde ülkesinin içinde bulunduğu kritik koşullarda görevini yerine getiremediğini ifade ederek Başbakan Diyab'a istifasını sunmuş ve istifası kabul edilmişti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.