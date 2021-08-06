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Lübnan'da nadir kuş türlerinin internet üzerinden denetimsiz satışları ekolojik dengeyi tehdit ediyor - Son Dakika

Lübnan'da nadir kuş türlerinin internet üzerinden denetimsiz satışları ekolojik dengeyi tehdit ediyor

06.08.2021 13:26
Lübnan'da nadir kuş türlerinin internet üzerinden denetimsiz satışları ekolojik dengeyi tehdit ediyor, System.String[]

Lübnan'da aralarında nadir görülen türlerin de bulunduğu kuşlar, sosyal paylaşım ağlarındaki e-ticaret sayfalarında yasa dışı şekilde satışa sunuluyor.

Lübnan'da aralarında nadir görülen türlerin de bulunduğu kuşlar, sosyal paylaşım ağlarındaki e-ticaret sayfalarında yasa dışı şekilde satışa sunuluyor. Denetimsiz ve gelişigüzel gerçekleşen bu satışların ekolojik denge için tehlike arz ettiği belirtiliyor.

Lübnan Göçmen Kuşlar Cemiyeti Başkanı ve kuş uzmanı Mişel Savvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada sosyal paylaşım sitelerinde özellikle kuş alım-satımı üzerine kurulmuş sayfalar olduğuna işaret ederek, satılan kuşlardan bazılarının ender bulunan ya da nesli tükenmek üzere olan türler olduğunu söyledi.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda bülbül, karatavuk, ibibikin yanı sıra Lübnan ve dünya genelinde nadir bulunan Suriye kanaryası, firavun puhu, kaya kartalı, Mısır akbabası, karga akbabası, kızıl akbaba gibi kuş türlerine de rastladıklarını belirten Savvan, gelişigüzel yapılan bu satışların ekolojik denge için tehlike yarattığını kaydetti.

Sosyal paylaşım sitelerinde sahte hesaplardan yapılan satışlar

Savvan, satıcıların Golan Tepeleri'nde ya da işgal altındaki Filistin topraklarında yumurtlayan kızıl akbabaları yakalayarak bu kuş türünü kendi ülkelerinde üretmek ve yetiştirmek isteyen Avrupalılara sattığını belirtti.

Söz konusu satıcıların sosyal paylaşım sitelerinde sahte hesaplar üzerinden işlem yaptığına dikkati çeken Savvan, Suriye, Lübnan ve farklı uyruklardan bu satıcıların, haklarında açılacak soruşturmadan endişe ettikleri için böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi.

Beka Vadisi'nde yer alan Ancar bölgesinden bir satıcının bir karatavuk yumurtasını 20 dolar (yaklaşık 300 bin Lübnan lirası) karşılığında satışa sunduğu aktaran eden Savvan, Lübnan lirasının dolar karşısında yaşadığı büyük değer kaybı nedeniyle kuş fiyatlarının oldukça yüksek seyrettiğine dikkati çekti.

Savvan, başkanı olduğu ve yeni faaliyet göstermeye başlayan Göçmen Kuşlar Cemiyetinin; elektrik tellerine, arabalara veya binalara çarparak yaralanan kuşların kurtarılması, kuşların yaşam alanlarına özen gösterilmesi ve bunun için de planlı şekilde ağaçlandırma çalışmaları yapılması gibi bir dizi hedefi olduğunu anlattı.

Kuşların korunmasına yönelik girişimler

Savvan, kuşların korunması ve gözetimi konusunda devlet kurumlarının ihmali olduğunu savundu.

Çevre uzmanlarının da katılımıyla internet üzerinden kuş satışını engellemek için bir dizi çalışma yürüttüklerini kaydeden Savvan, söz konusu kuşları başkalarından önce satın almak, Facebook'tan kuş satışı yapılan sayfaların silinmesini istemek -ki her zaman olumlu yanıt alınmadığı belirtiliyor- gibi yollara başvurduklarını anlattı.

Savvan, resmi makamlara "yasa dışı e-ticaret sayfalarının ve kuş ticaretinin denetlenmesi" çağrısında bulundu.

Devlet kurumlarının yürüttüğü soruşturmalar

Çevre Bakan Danışmanı Saad İlyas ise konunun devletin takibinde olduğunu belirterek, ekolojik dengeyi tehdit eden bu tür ihlalleri gerçekleştirenlerin bakanlığın sosyal paylaşım sitesinde ifşa edildiğini, soruşturulduğunu ve yasa dışı kuş satıcıları ve avcılarına çeşitli para cezaları verildiğini kaydetti.

Yaban avıyla ilgili Anayasa'nın 580. maddesinin 10. bendine işaret eden İlyas, söz konusu maddeye göre yaban hayvanları ve kuşların herhangi bir mevsimde yuvalarının bozulması, yumurtalarına ve yavrularına zarar verilmesi, alınması, satılması veya başka bir yere taşınmasının yasak olduğunu hatırlattı.

İlyas, yasalara göre her türlü kuş ve yaban hayvanı yumurtası veya yavrusunun ihracatının da yasak olduğunu aktardı.

Lübnanlı yetkili ayrıca Tarım, Çevre ve İçişleri gibi pek çok bakanlığın yanı sıra sendika temsilcilerinin de yer aldığı hükümete bağlı Yaban Hayvanları Yüksek Konseyinin bu konudaki ihlallerin soruşturulması için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Lübnan İç Güvenlik Güçlerinin sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarına bakıldığında, ülkedeki kuş alım-satımına ilişkin son raporun Temmuz 2020'de yayımlandığı görülüyor.

Söz konusu raporda, avlanması veya satılması yasak olan kuşların satışı için sosyal medyaya reklam verenler hakkında soruşturma yürütüldüğü, haklarında tutanak tutulduğu, nadir kuş türlerinden bazılarına ise el konulduğu belirtiliyor.

İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürlüğü de zaman zaman halkı Çevre Bakanlığının belirlediği zamanlar dışında yabani hayvan avlamamaları konusunda uyarılar yapıyor.

Göçmen Kuşlar, İnternet, Lübnan, Söz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da nadir kuş türlerinin internet üzerinden denetimsiz satışları ekolojik dengeyi tehdit ediyor - Son Dakika


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