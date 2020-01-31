Lübnan'daki Filistinli mülteciler ABD'nin sözde barış planını reddediyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beyrut'ta bulunan mülteci kampları

Kampın sokaklarında Filistin bayrakları resimleri

Sokaklara asılı Mahmud Abbas ve Yaser Arafat fotoğrafları

FHKC Merkezi Komite Üyesi Suheyl en-Natur ile röportaj

Filistin mülteci kamplarından Sabra ve Şatilla'da doğup hayata tutunmaya çalışan Filistinli Muhammed

Mar İlyas Kampı'nın diğer bir sakini 52 yaşındaki Selim

Burc el-Baracne Kampı'nda yaşayan 45 yaşındaki Kerem

Lübnan'da onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan Filistinli mülteciler, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planını reddediyor.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle zorunlu göçe tabi tutulan ve günümüzde sayıları yüz binleri bulan Filistinli mültecilerin kaldığı kamp ve çevrelerinde, Trump'ın sözde barış planına karşı 29 Ocak Çarşambu günü "öfke ve grev günü" olarak ilan edilmişti.

Beyrut'ta bulunan Sabra ve Şatilla, Burc el-Baracne ve Mar İlyas kamplarında yaşayan Filistinli mülteciler, ABD'nin İsrail'le tek taraflı olarak duyurduğu sözde barış planına tepkilerini AA'ya anlattı.

Mar İlyas Kampı sakinlerinden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Merkezi Komite Üyesi Suheyl en-Natur, "Trump'ın sözde barış planıyla İsraillilere verdiği, tıpkı Balfour Deklarasyonu'yla hayata geçirmeye çalıştıkları 2 bin yıllık hayali projeleri gibi bir hayaldir." dedi.

Mar İlyas Kampı'nın diğer bir sakini 52 yaşındaki Selim de Trump'ın sözde barış planına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim vatanımız Filistin. Onların (İsraillilerin) ise Polonya, İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve Rusya'dır. Geldikleri yere geri gitsinler. Filistin bizim ülkemizdir onların değil. Bu hayatta kalan bir tek Filistinli çocuk olsa, Filistin'e geri dönüş hakkını istemeye devam edecektir."

Burc el-Baracne Kampı'nda yaşayan 45 yaşındaki Kerem de "Bizim kaderimizi belirleyecek olanlar, işgal altındaki Filistin topraklarında veya dışarıda ikamet eden Filistin halkı ve yöneticileridir, ABD veya başka ülkeler değildir." diye konuştu.

Beyrut'taki Filistin mülteci kamplarından Sabra ve Şatilla'da doğup hayata tutunmaya çalışan Filistinli Muhammed ise Orta Doğu'nun ana sorununun Filistin meselesi olduğunu savundu.