ABD'li ara bulucu Hochstein, Lübnan ile İsrail'in anlaşmaya varmasından umutlu - Son Dakika
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ABD'li ara bulucu Hochstein, Lübnan ile İsrail'in anlaşmaya varmasından umutlu

01.08.2022 14:47
ABD'li ara bulucu Hochstein, Lübnan ile İsrail'in anlaşmaya varmasından umutlu

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırı konusunda ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, iki ülke arasında gelecek haftalarda anlaşma sağlanmasından umutlu olduklarını açıkladı.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırı konusunda ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, iki ülke arasında gelecek haftalarda anlaşma sağlanmasından umutlu olduklarını açıkladı.

Hochstein, Beyrut temasları kapsamında, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile Baabda Sarayı'nda 4'lü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlık Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Hochstein, Avn ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmeden memnun kalırken, gelecek birkaç hafta içerisinde anlaşmaya varılması hususunda çok iyimser olduğunu ifade etti.

Hochstein, dün geldiği Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ile görüşmüştü. Toplantı sonrasında Hochstein ile görüşmesinin içeriğine dair kısa bir açıklama yapan Fayyad, "Hochstein, yeni bir öneriyi Lübnanlı yetkililere iletecek, (önerinin) olumlu olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." demişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

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Hizbullah: İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisi görüntülendi Hizbullah: İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisi görüntülendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li ara bulucu Hochstein, Lübnan ile İsrail'in anlaşmaya varmasından umutlu - Son Dakika

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