Lübnan, İsrail'le sınır anlaşmazlığı müzakerelerinde yer alacak heyeti açıkladı - Son Dakika

Lübnan, İsrail'le kara ve deniz sınırı anlaşmazlığını gidermeyi hedefleyen müzakerelerde yer alacak heyetini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki kara ve deniz sınırını belirleme müzakereleri için sağlanan "çerçeve anlaşması"ndan sonra Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın talimatları doğrultusunda bir heyetin oluşturulduğu ifade edildi.

Pilot Tuğgeneral Bessam Yasin'in başkanlık edeceği teknik heyetin Lübnan'ı temsilen müzakerelerde yer alacağına işaret edilen açıklamada, ayrıca heyette Deniz Albay Mazin Basbus, Lübnan Petrol Kurumu üyesi Visam Şubat ve uzman Necib Mesihi'nin yer alacağı aktarıldı.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Schenker'in, birkaç gün içinde başlaması öngörülen müzakere süreci kapsamında temaslarda bulunmak üzere bugün Lübnan'a gelmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.