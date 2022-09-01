Beyrut'ta AA foto muhabirlerinin de katıldığı fotoğraf festivali başladı

Lübnan Kültür Bakanlığının desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansı'ndan 2 foto muhabirinin de katıldığı "Anı" adlı fotoğraf festivali başladı.

Başkent Beyrut'taki Kültür Bakanlığı binasının bahçesinde düzenlenen ve "Beyrut Fotoğrafçılar Evi" tarafından organize edilen festivalin ilk gününde, İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli Gazeteci Şirin Ebu Akile ve 4 Ağustos 2020'deki büyük Beyrut Limanı patlamasına ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Festivalin ilk günkü sergisinde, Akile'nin cenazesi sırasında İsrail ordusunun saldırına ilişkin anıları kareleyen Anadolu Ajansı Kudüs Ofisi Foto Muhabiri Mustafa Haruf ve Muaz el Hatib'e ait fotoğraflar da yerini aldı.

Beyrut Fotoğrafçılar Evi adına festivali organize eden İbrahim Dirani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap coğrafyasında son dönemde önemli iki gelişmenin başında Beyrut'taki yıkıcı ve ölümcül liman patlaması ile İsrail tarafından katledilen Al Jazeera Muhabiri Akile'nin yer aldığını söyledi.

Dirani, bundan dolayı festivalin ilk gününde Beyrut Limanı patlaması ve Akile'nin öldürülmesi, defni ve sonrasında yaşananları kareleyen foto muhabirlerin eserlerine yer verdiklerini aktardı.

Lübnan'da bir gelenek haline getirilen ve şartların el vermesi halinde festivali yer yıl gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Dirani, bu yılki festivale 28 ülkeden toplamda 99 foto-muhabirine ait fotoğrafların festivalde sergileneceğini belirtti.

Beyrut'un Hamra Mahallesi'nde Osmanlı döneminde inşan edilen ve şu anda Kültür Bakanlığı tarafından kullanılan binanın bahçesinde gerçekleşen festival, ay sonuna kadar farklı temalarla devam edecek.