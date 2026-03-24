Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi

24.03.2026 13:13
İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Son saldırılarla Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükselirken, yaralı sayısı 2 bin 876 olarak açıklandı. Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Gassaniyye, Serire, Duveyr, Haruf, Ayn İbil, Sela ve Tayr Diba beldelerini hedef aldı.

Sela beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesini hedef alan saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Sur'un Sarifa beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine bağlı Beşamun düzenlediği hava saldırısında ise biri 3 yaşında çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şemali yolunda İsrail dronlarının bir motosikleti hedef alması sonucu Burc eş-Şemali Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen Filistinli Rebi Halihil yaşamını yitirdi. Öte yandan İsrail ordusu ayrıca Nakura ve İlma Şaab beldelerine topçu atışları düzenledi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

