Son Dakika Haberleri: Lübnanlı eski başbakanlardan ABD'nin ekonomi paketine tepki
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Lübnanlı eski başbakanlardan ABD'nin ekonomi paketine tepki

34 dakika önce

Lübnan eski başbakanları, ABD'nin Filistin'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" projesinin ekonomik paketini tepkiyle karşıladı.

Lübnanlı eski başbakanlardan ABD'nin ekonomi paketine tepki, System.String[]
Lübnan eski başbakanları, ABD'nin Filistin'e dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" projesinin ekonomik paketini tepkiyle karşıladı.
Lübnan'da 2005 ila 2016 yılları arasında farklı dönemlerinde başbakanlık yapmış Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temam Selam, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"nı ele almak üzere bir araya geldi.
Sinyora'nın evinde gerçekleşen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasının üzerinde pazarlık yapılacak bir mal veya gayrimenkul olmadığına dikkat çekildi.
Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner tarafından açıklanan "Yüzyılın Anlaşması"nın ekonomik paketinin reddedildiği açıklamada, söz konusu anlaşmanın, ABD Başkanı Trump'ın işgal altındaki Kudüs kenti ve Golan Tepeleri ile ilgili attığı adımlarla başlayan Filistin davasını tasfiye girişimini tamamlamayı hedeflediği vurgusu yapıldı.
Filistinli mültecilerin vatanlarına dönüş hakkını tanıyan kararlar başta olmak üzere uluslararası kararlara bağlılıklarını teyit eden Lübnanlı eski başbakanların açıklamasında, "Filistin davası, hala Arapların vicdanında yerini alan en öncelikli meseledir. Çünkü milli, ulusal ve ahlaki bir dava olan Filistin, pazarlık konusu olacak bir mal veya gayrimenkul değildir." denildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının önceki gün açıklanan ekonomi paketine göre, ilk aşamada Gazze, Batı Şeria, Mısır, Ürdün ve Lübnan'daki Filistinliler için 50 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ifade edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:26 Kaynak: AA
Donald Trump, Lübnan, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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