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Luiz Gustavo adım adım Fenerbahçe'ye!

26 dakika önce

Fenerbahçe'ye transferde Fransa'dan iyi haber geldi.

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Fenerbahçe'ye transferde Fransa'dan iyi haber geldi...Fransız yayın organı La Provence, sarı lacivertlilerin, Luiz Gustavo ile anlaşma sağladığını ve Marsilya'nın satışa izin verdiğini bildirdi. Haberde; Brezilyalı ön libero için Fransa Liegue 1 ekibi Marsilya'ya 5,5 milyon bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.


32 yaşındaki futbolcu, 2017'de Wolfsburg'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.


38 MAÇTA 4 GOL ATTI


Luiz Gustavo'nun takımı Marsilya, Finalsal Fair-Play anlaşması gereğinde bir sezonda bütçede en fazla 30 milyon Euro zarar edebilir. Bu rakımı tutturabilmek için 50 milyon Euro bulmak zorunda olan Fransız ekibinin, bu doğrultuda Gustavo'yu göndermeye sıcak baktığı bildirildi. Brezilya Milli Takımı'yla 39 karşılaşmada oynayan ve 2 gole imza atan Luiz Gustavo, geçen sezon Marsilya formasını toplamda 38 kez giydi. Tecrübeli oyuncu, 4 gol kaydetti.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:02 
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