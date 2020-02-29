Lukas Podolski'den Fenerbahçe maçı sonrası hakem eleştirisi!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da Lukas Podolski maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Podolski, "Futbolun gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey" şeklinde konuştu.



Hakemi de eleştiren Podolski, "Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Podolski son olarak "Antalyaspor'un oyuncusuyum ve maçlarda varımı yoğumu vererek yoluma devam ediyorum. Antalyaspor'un mücadelesi için uğraşmaya devam edeceğim ama şampiyonun eski takımım Galatasaray olmasını isterim." dedi.



