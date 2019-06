Lüks turizmde yeni moda dijital detoks

İSTANBUL – DHA, (Kurumsal Haber) – Cep telefonları ve bilgisayarlardan uzaklaşmak isteyenler dijital detoksa yöneliyor. Bu ihtiyacı karşılamak isteyen otel zincirleri de yeni yatırımlarıyla dijital detoksa imkan tanıyan tatil projelerini hayata geçiriyor.

Dünyada internet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün artarken, her yıl tatil için on binlerce dolar harcayan müşteriler için, artık cep telefonları ve bilgisayarlarından uzaklaşmak da önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyacı göz önünde bulunduran otel zincirleri de hayata geçirdikleri yeni yatırımlarda, müşterilerinin bu beklentilerine karşılık veren uygulama ve projelere imza atıyor.

Bu noktada Four Seasons tarafından yeni bir uygulama başlatıldı. Otelin Seyşeller'de bulunan resort projesinde cep telefonu kullanmak imkansız. Baz istasyonu bulunmayan adada hiçbir şekilde cep telefonu çekmiyor. Dileyen müşterilere ise sadece tesis sınırları içerisinde kablosuz internet hizmeti sunuluyor.

Müşterilerinin birkaç hafta da olsa yoğun teknoloji kullanımından uzak kalmasını isteyen otel yönetimi, rezervasyon yapan her kişi için özel bir bisiklet tahsis edip, özel yoga, kano, şnorkel ve dalış aktiviteleri organize ediyor. Bunun yanında Desroches Adası'nın derinliklerinde sakin ve huzurlu bir piknik yapabiliyorlar.

Hint Okyanusu'ndaki adanın en önemli özelliklerinden biri de dünyada nadir olarak bulunan Aldabra kaplumbağalarına ev sahipliği yapması. 14 kilometrelik beyaz kumla çevrili yaklaşık 4 kilometrekarelik adada toplam 150 adet Aldabra kaplumbağası bulunuyor. Dileyenler, özel olarak korunan kaplumbağaları besleyebiliyor ve onlarla zaman geçirebiliyor. Yaklaşık 1 metre uzunluğa erişebilen, ağırlıkları da 250 kilograma ulaşabilen bu kaplumbağalarının simge isimlerinden George da ada sakinleri arasında dikkat çekiyor. 120 yaşındaki George aynı zamanda adanın en yaşlısı.

BODRUM'DAKİ PROJEDE DE UYGULANACAK

Öte yandan Bodrum'da 2020 yılında tamamlanması planlanan otel projesinde de belli bölümlerde dijital detoksa uygun hizmet ve uygulamaların hayata geçmesi bekleniyor.

Projenin yatırımcılığını üstlenen Tay Group tarafından yapılan açıklamada, "Four Seasons Resort Bodrum hizmete girdiğinde, Bodrum'un da söz konusu destinasyonlar arasında yer alması bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından önde gelen iş insanlarının Bodrum'da ağırlanacak olmasının da Türkiye'nin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunması öngörülüyor. Bodrum'daki projede de müşterilerin beklentilerine uygun olarak, otelin belli bölümlerinde dijital detoksa uygun hizmet ve uygulamaların hayata geçmesi bekleniyor" denildi.