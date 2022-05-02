Lütfü Savaş'tan Suudi Arabistan'ın Expo Adaylığını Destekleyeceğini Söyleyen Erdoğan'a: "Yerli ve Milli Expo2021hatay'a Davet Ediyoruz" - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; Suudi Arabistan'ın 2030 EXPO adaylığını destekleyeceğini açıklaması üzerine, "Bir dünya markası olan ve büyük emeklerle ülkemize kazandırdığımız, 'yerli ve milli' EXPO2021Hatay'a da davet ediyoruz, teşriflerini bekliyoruz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; Suudi Arabistan'ın 2030 EXPO adaylığını destekleyeceğini açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Savaş'ın, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak yaptığı paylaşım şöyle:

"Suudi Arabistan'ın EXPO adaylığını destekleyeceğini açıklayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, bir dünya markası olan ve büyük emeklerle ülkemize kazandırdığımız, 'yerli ve milli' EXPO2021Hatay'a da davet ediyor, teşriflerini bekliyoruz."