M.başakşehir - Kasımpaşa Maçının Var'ı Arda Kardeşler
2 saat önce
Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam evinde Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir
'in bu akşam evinde Kasımpaşa
ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler
oldu.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan
yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel
ve Süleyman Özay yapacak.
3. İstanbul
Başakşehir Stadı'nda oynanacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan
yer alacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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