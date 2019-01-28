Son Dakika Haberleri: M.başakşehir - Kasımpaşa Maçının Var'ı Arda Kardeşler

M.başakşehir - Kasımpaşa Maçının Var'ı Arda Kardeşler

2 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam evinde Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

M.başakşehir - Kasımpaşa Maçının Var'ı Arda Kardeşler, System.String[]
Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam evinde Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

3. İstanbul Başakşehir Stadı'nda oynanacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Spor
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