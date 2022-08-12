Apple, M2 Macbook için mesai yapıyor! İşte nedeni - Son Dakika
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Apple, M2 Macbook için mesai yapıyor! İşte nedeni

12.08.2022 13:02
Apple, M2 Macbook için mesai yapıyor! İşte nedeni

M2 işlemcili Macbook Air ve Pro modellerinin tanıtılmasının üzerinden bir ay geçerken, Apple M2 Macbook için çalışmaları hızlandırıdı.

M2 işlemcili Macbook Air ve Pro modellerinin tanıtılmasının üzerinden neredeyse bir ay geçerken, M2 Macbook Air'a olan talep, arzın nispeten az olması nedeniyle yüksek olmaya devam ediyor. Apple'ın internet sitesine baktığımızda, temel modeli almak isteyenlere iki – üç hafta bekleme süresi veriliyor.

Koronavirüs ve çip krizi nedeniyle Apple uzun bir süre ürün tedariğinde sorun yaşadı. iPhone 13 serisi ilk satışa sunulduğunda ülkemizde bulmak neredeyse imkansız durumdaydı ve sınırlı sayıda stok olduğu için satıcıların büyük bir kısmı tarafından tavsiye edilen fiyatın çok üzerinde ücretler talep edildi.

M2 işlemcili MacBook Air 2022 ön inceleme!

Apple, M2 Macbook Air talebine yetişmeye çalışıyor

Son dönemde bu durumun hafiflediğini görüyoruz. Mac modellerinin büyük bir kısmı için haftaları bulan teslimat süreleri, 1 haftanın altına hatta 1 – 2 iş gününe kadar düşmüş durumda. Ancak bazı modeller için tedarik sorunu devam ediyor.

Apple, M2 Macbook için mesai yapıyor! İşte nedeni

Şu anda satın alabileceğiniz en güçlü Mac olma özelliğini taşıyan Mac Studio ve 24 inç ekrana sahip olan M1 işlemcili iMac burada iki istisna olarak karşımıza çıkıyor. Mac Studio satın almak isteyenlere en az 1 ay teslimat süresi verilirken, iMac modellerinde bu süre 3 ila 4 hafta arasında değişiklik gösteriyor.

20 çekirdekli CPU ve 48 çekirdekli GPU'ya sahip olan M1 Ultra işlemcili Mac Studio için Apple Türkiye'nin verdiği teslimat süresi 8 – 9 hafta civarında.

Apple, M2 Macbook için mesai yapıyor! İşte nedeni

Apple şu anda Okula Dönüş kampanyasını yürüttüğü için M2 işlemcili Macbook Air modellerine yoğun ilgi gösterilmesi normal. 2022'nin üçüncü çeyreğinde Mac geliri, önceki yıla kıyasla 8,2 milyar dolardan 7,3 milyar dolara düştü.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple, M2 Macbook için mesai yapıyor! İşte nedeni - Son Dakika

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