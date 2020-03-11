Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların tatil ilan edilmesinin ardından Maarif Bağdat Okulları Zeyyune ve Mansur kampüslerinde 6 okulda bulunan 1.130 öğrenci için uzaktan online eğitime başlandı.

Marif Vakfı açıklamasına göre, Bağdat'ta ve Erbil'de okulları bulunan Türkiye Maarif Vakfı, Irak'ta eğitim kurumlarının koronavirüs nedeniyle tatil edilmesi kararının ardından eğitim-öğretimde bir aksama yaşanmaması için Uzaktan Eğitim Sistemi'ni devreye soktu.



Bağdat'ta bulunan 6 okuldaki 1.130 öğrenci için online eğitim sistemiyle derslere kesintisiz devam eden Türkiye Maarif Vakfı, Iraklı öğrencileri ve aileleri online eğitimle tanıştırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Irak Ülke Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, virüs dolayısıyla Irak'ta okulların daha uzun süre kapalı kalabileceğini, Maarif'in teknolojik altyapısı sayesinde Irak'ın bu zor zamanlarında öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Ülkede online eğitimi başarılı bir şekilde hayata geçiren ilk eğitim kurumu olduklarını aktaran Olaş, "Alınan tedbirlerden eğitim sektörü çok fazla etkilendi. Ülkedeki birçok okulun uzun süredir kapalı olması dolayısıyla eğitim-öğretimin aksaması ve yıllık programın tamamlanması noktasında zorluklar bulunuyor. Maarif Bağdat Okulları'nda uygulanmakta olan online eğitimlerle örnek bir okul olduk. Bu alandaki deneyimimiz ile öğrencilerimizin eğitim süreçlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Açıklamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı başkent Bağdat'ta ve Erbil kentlerinde 10 okulda 1.871 öğrenci ile eğitim çalışmalarına devam ediyor. Erbil kentinde bulunan ve IB Sistemi ile eğitim veren okul, 2019 yılında Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu bölgedeki 14 özel okul arasında en iyi 2'nci okul seçilmişti.