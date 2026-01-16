Machado, Nobel Ödülünü Trump'a Takdim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Machado, Nobel Ödülünü Trump'a Takdim Etti

Machado, Nobel Ödülünü Trump\'a Takdim Etti
16.01.2026 03:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sundu.

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü madalyasını Beyaz Saray'da düzenlenen özel bir toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'a takdim ettiğini söyledi.

Maria Corina Machado, bu açıklamayı 14 Ocak'ta Trump'ı ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptı.

Machado, Trump'ın madalyayı kabul edip etmediğini ise söylemedi.

Trump ile ilk kez yüz yüze görüşen Machado, "Bugünün biz Venezuelalılar için tarihi bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği saldırılar ve askeri operasyonla ülkenin devlet başkanı Nicolas Maduro'yu Caracas'tan New York'a götürmüştü.

Başkan Donald Trump, Venezuela'da 2024'teki tartışmalı seçimlerde zaferini ilan eden Machado'yu ülkenin yeni lideri olarak desteklemeyi reddetmişti.

Venezuela'da halen devlet başkanlığı görevini, eski başkan yardımcısı Delcy Rodriguez vekaleten yürütüyor.

Amerikan Associated Press ajansının haberine göre Machado, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra dışarıda toplanan destekçilerine İspanyolca bir konuşma yaptı, "Başkan Trump'a güvenebiliriz" dedi.

'Trump'ın özgürlüğümüze eşsiz bağlılığının takdiri'

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado daha sonra gazetecilere İngilizce olarak yaptığı açıklamada, Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim ettim etmesiyle ilgili olarak, "Bu, Trump'ın özgürlüğümüze eşsiz bağlılığının takdiri" dedi.

Donald Trump'ın ödülü kabul edip etmediği net değil.

Trump geçmişte sık sık Nobel Barış Ödülü'ne layık görülme arzusundan bahsetmiş ve ödülün son olarak Machado'ya verilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Machado geçen hafta bu ödülü Trump ile paylaşacağını söylemiş ancak Nobel Komitesi daha sonra ödülün devredilemeyeceğini açıklamıştı.

Machado konuşmasında, modern Venezuela'nın kurucularından Simon Bolivar'a bir madalya hediye eden ABD'de iç savaşa katılmış bir generalin hikayesini anlattı.

Bu madalyanın "ABD, Amerikan halkı ve Venezuela halkının zorbalığa karşı özgürlük mücadelesinde, aralarındaki kardeşliğin bir işareti olarak" verildiğini belirten Machado, "200 yıl sonra Bolivar halkı, özgürlüğümüze eşsiz bağlılığının takdiri olarak George Washington'un varisine bir madalya veriyor" dedi.

'Başkan Maria' sloganları atıldı

Maria Corina Machado, Washington ziyareti sırasında ABD Kongresi'ni de ziyaret etti.

Machado gazetecilere açıklama yaparken, Venezuela bayrakları sallayan destekçileri 'Başkan Maria! şeklinde sloganlar attı.

Machado'nun Trump ile görüşmesinde, Venezuela'da Delcy Rodriguez'in geçici hükümetini desteklemenin hata olduğu ve geçiş sürecini lideri olduğu muhalefet koalisyonunun yönetmesi konusunda ABD Başkanı'nı ikna etmesi bekleniyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Machado görüşmesi sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Machado'nun "Venezuela'da birçok kişi için dikkate değer ve cesur bir ses" olduğunu söyledi.

"Başkan bu görüşmeyi dört gözle bekliyor, samimi ve olumlu bir tartışma bekliyordu" diyen Leavitt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan, Venezuela'daki gerçekleri ve ülkede neler olup bittiğini doğrudan Machado'dan duymak istiyor."

Trump daha önce Machado'yu "özgürlük savaşçısı" olarak tanımlamış ancak onun Maduro'nun görevden alınmasının ardından Venezuela'nın başkanlığına atanmasını, ülkede yeterli desteğe sahip olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Trump yönetimi, Venezuela'da yeni yönetimin 3 Ocak'ta göreve gelmesinden sonra, ABD'nin yaptırımları altında olan olan ülkenin petrol sektörünü yeniden yapılandırmak için hızla harekete geçti.

Amerikalı bir yetkili 14 Ocak'ta, ABD'nin yeni dönemde ilk kez Venezuela'dan 500 milyon dolar değerindeki bir petrol satışını tamamladığını söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi, Venezuela hükümetinden bir özel temsilcinin Washington'a giderek ABD yetkilileriyle görüşmesini ve ülkenin ABD'deki büyükelçiliğinin yeniden açılmasına yönelik ilk adımları atmasının beklendiğini duyurdu.

Bu temsilcinin, Beyaz Saray tarafından "ABD'yle çok yakın işbirliği yaptığı" için övülen Delcy Rodríguez'e yakın bir isim ve onun arkadaşı olduğu bildiriliyor.

Delcy Rodriguez 14 Ocak'ta yaptığı yıllık Ulusa Sesleniş konuşmasında, Washington'a gitmeye istekli olduğunu söyledi.

Rodriguez, "Eğer başkan vekili olarak Washington'a gitmem gerekirse; bunu sürünerek değil, dimdik yürüyerek yapacağım" dedi ve ABD ile diplomasiden "korkulmaması" gerektiğini vurguladı.

Trump ve Rodriguez aynı gün telefonda görüştü.

Trump daha sonra sosyal medyada Rodriguez için "müthiş bir insan" dedi.

Rodriguez ise görüşmeyi "verimli ve nazik" olarak nitelendirdi, "karşılıklı saygı" vurgusu yaptı.

Kaynak: BBC

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Machado, Nobel Ödülünü Trump'a Takdim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Milli takımdaki hocasından Szymanski’ye Fenerbahçe mesajı Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
ABD gaza bastı İşte Grönland için yaptıkları görüşmenin ardından atacakları adım ABD gaza bastı! İşte Grönland için yaptıkları görüşmenin ardından atacakları adım
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
Gaziantep FK’ya Galatasaray maçı öncesi şok Gaziantep FK'ya Galatasaray maçı öncesi şok

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:47
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:16
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 04:56:36. #7.11#
SON DAKİKA: Machado, Nobel Ödülünü Trump'a Takdim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.