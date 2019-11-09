Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından

Maçın ardından

7 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sumudica, kendilerinden daha iyi bir takıma karşı kaybettiklerini dile getirdi.

Forvetsiz maça çıktıklarını ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Oyunu 1,70 boyundaki iki uç oyuncuyla tamamladık. Muhammet Demir ve Muğdat Çelik sakat. Henüz 20. dakikada Kayode, 'Beni değiştirin' diye kenara işaret ediyor. Maça dörtlü defansla başladım, rakibimiz ise üç stoperle başladı. Ben takımı üç stoperle oynattığım zaman herkes bana karşıydı. İkinci yarıda üçlüye döndük ve daha iyi oynamaya başladık. Bununla beraber fırsatlar da yakaladık. Daha farklı bir maç olabilirdi. Rakibimizin İspanya'da 6-0 kaybetmesi bizim için kötü oldu. Biz Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim. Rakibimizin piyasa değeri ortada, bizimki de ortada. Bizden kat kat daha değerli bir takım vardı karşımızda."

Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak
Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 07:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]