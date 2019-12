Süper Lig'de ilk yarının son haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "Böyle net bir skorla böyle bir galibiyet almak bizim için sevindirici. İki haftadır girdiğimiz pozisyonlar, attığımız goller var. Hem bizi sevindirdi hem de ekran başında maç seyreden futbolseverleri mutlu ediyor. Bu yüzden sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Erken gollerin kendilerini rahatlattığını aktaran Okan Buruk şöyle konuştu:

"Maça geçen haftaki gibi başlarsak, erken gol bulursak işimizi kolaylaştırır, demiştim, erken gol bulduk. 10. dakika 2-0 oldu, tempomuzu düşürmedik 30'a kadar 4-0'ı bulduk. Daha sonra rakibi daha çok kalemize getirdik, ikinci yarının başında da rakibe pozisyon verdik. 4-0 olunca oyuncuların konsantrasyonu eksiliyor ama hedefimiz bu pozisyonları da vermemek. Oyunun büyük bölümünde üstün oynadık, çok fazla gol attık, pozisyona girdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Rakibimiz beğendiğim, korktuğum bir takımdı açıkçası."

Medipol Başakşehir'in ligde son 3 sezonun ilk yarılarını lider bitirdiğini ancak şampiyonluğa ulaşamadığını, bu sezon ise ikinci sırada ilk yarıyı tamamladıklarını hatırlatan Buruk, "Başakşehir lige iyi başlayan takımdı, belki sonunda kaybeden takımdı. Bu sene lige kötü başladık, inşallah sonunu iyi bitiririz demiştik. 15 haftalık bölüm bizi tabii ki tatmin etti, daha yüksek puanları da yakalayabilirdik. Şu andaki hedefimizi aynı coşkuyu ikinci yarıdan itibaren de sürdürmek istiyoruz. Çok zorlu bir fikstür bizi bekliyor, lig maçları, Avrupa, Türkiye Kupası maçları bizi bekliyor. Bu zorlu fikstürün sonunda üç tarafta da hedefimiz en yukarıya çıkmak. Nereye gideriz bilemeyiz ama bütün çabamızı kupa kaldırmak üzerine sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir'in devre arasında transfer yapıp yapmayacağı sorusu üzerine ise Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"En büyük transfer içerideki oyuncuları oynatabilmek. Belki son haftalara baktığımızda son 4-5 haftada hem Demba Ba'yı hem de Elia'yı bize iki iyi transfer gelmiş olarak kabul ediyorum. Çünkü ligin belli bölümünde daha az yararlandığımız iki oyuncumuz. Bu son maçlarda bize önemli katkı sağladı. Bu takımın oyununu da yukarıya çekti. Yine potansiyelli olup takıma daha az katkı yapan oyuncular var, ilk başta elimizdeki oyuncuları kazanmaya çalışacağız. İkinci yarıda tüm oyunculara sorumluluk düşüyor. Bu dönemde de transfer için bakacağız. Yoğun tempo içinde sakatlık ve ceza var. Burada katkı sağlayabilecek takımımıza uygun isim olursa düşünebiliriz. Yönetimle oturup bu konuda konuşacağız. İlk isteğim elimizdeki oyuncuları kullanmak. Bizden ayrılmak isteyen oyuncular olabilir, bu da bazen ortaya çıkıyor. Öyle bir şey olursa da yerlerine oyuncu koymaya çalışacağız. Elimizdeki oyuncu grubuna güveniyorum. 1-2 transfer yapabiliriz."

"Arda sezon başından beri çok çalıştı"

Okan Buruk, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arda Turan'ın durumuyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

"Arda ile ilgili hem başkanımız hem ben konuştum. Arda'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Arda bu anlamda kendini daha motive edecek kendine yeni hedefler koyabilecek durumda. Arda sezon başından beri çok çalıştı, formayı tekrar almak için hep iyisini yaptı. Bizde de zaman zaman yer aldı zaman zaman almadı. Onun olduğu bölgede çok oyuncu olduğu için, burada çok fazla oyuncu değişti. Elia, Gulbrandsen, Robinho oynadı, bizde çok fazla oyuncu olduğu için belki ben de Arda'ya gereken şansı veremedim. Arda için açılacak yeni sayfa onun hedefleri doğrultusunda daha iyi olabilir. Burada en doğru kararı verecek Arda olacak."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, önceki takımlarıyla turuncu-lacivertli takımdaki döneminin karşılaştırılmasının istenilmesi üzerine ise şunları kaydetti:

"Şu fark var, bu sene ile bundan önceki seneleri karşılaştırdığımızda, bir kere burada her maçı kazanmak zorundasınız. Diğer takımlarda bir hafta kazanmamak, iki hafta kaybetmek çok büyük fark oluşturmuyordu. Bu ligdeki hedeflerinize göre değişiyor. Daha önce de her maçı kazanmak için çıktık ama burada her maçı kazanmak zorundasınız. Bunun yanında Avrupa kupası var. Bu benim için çok önemli ve değerli. Almanya'da turu geçmek, hem benim hem de Başakşehir için çok değerliydi. Bir yandan da Türkiye Kupası girecek, bir yandan da final oynayabilir miyiz. Burada olmak beni daha dinamik tutuyor, daha çok geliştiriyor. Bunu görüyorum. Oyuncularımıza da Başakşehir'in hedeflerini aktararak, bu sene 3 kulvarda hedefe gitmeye çalışacağız. Oyuncularımızı da mental olarak hazırlamak zorundayız."