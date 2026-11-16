Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı - Son Dakika
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Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

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Macron\'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı
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Macron\'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kamboçya ziyareti sırasında katıldığı bir etkinlikte genç bir kadınla kurduğu iletişim, izleyenler arasında tartışma yarattı. Eşi Brigitte Macron'un da hemen yanında bulunduğu anlarda Macron'un kadına yönelik jestleri, bazı yorumcular tarafından flört olarak değerlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14-16 Kasım tarihlerindeki resmi ziyareti kapsamında eşi Brigitte Macron ile birlikte Kamboçya'ya gitti. Başkent Phnom Penh'de düzenlenen 20. Frankofoni Zirvesi'ne katılan Macron, ziyaret boyunca çeşitli görüşmeler ve etkinliklerde yer aldı.

Ziyaret sırasında kaydedilen bir görüntüde Macron'un geleneksel kıyafet giyen genç bir kadınla konuştuğu görülüyor. Kadın ellerini birleştirerek Macron'u selamlarken Fransız lider de iki elini kaldırarak karşılık veriyor. Brigitte Macron ise ikilinin hemen yanında duruyor.

MACRON'UN JESTLERİ FARKLI YORUMLANDI

Görüntüleri izleyen bazı kişiler, Macron'un genç kadınla konuşurken sergilediği tavırları flörtöz buldu. Özellikle Brigitte Macron'un aynı karede yer alması, yapılan yorumların odağına yerleşti.

Bununla birlikte kısa görüntüde Macron'un kadınla ne konuştuğu duyulmuyor. Dolayısıyla söz konusu jestlerin sıradan bir sohbetin parçası mı yoksa farklı bir anlam mı taşıdığı kesin olarak belirlenemiyor.

ZİYARETİN ASIL GÜNDEMİ DİPLOMASİYDİ

Macron'un Kamboçya ziyareti, 1993'ten bu yana bir Fransız cumhurbaşkanının ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Fransız lider, 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenen Frankofoni Zirvesi kapsamında Kamboçyalı yetkililerle bir araya geldi.

Ziyarette ekonomik iş birliği, yatırım, kültürel ilişkiler ve tarihi eserlerin korunması gibi konular ele alındı. Macron'un ayrıca Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile birlikte Angkor bölgesindeki Batı Mebon Tapınağı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katılması planlandı.

MACRON CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Kısa görüntüye ilişkin Macron veya Elysee Sarayı tarafından yapılmış bir açıklamaya ulaşılamadı. Görüntüdeki kadının kimliği de bağımsız kaynaklarla doğrulanamadı.

Brigitte MacronEmmanuel MacronKamboçyaFransaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    ne tartışması yaratmış? kim tartışmış? böyle bişey görmedim, kendi kendinize kurgu yapıp, sonra da öyle oluyormuş gibi davran sen 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    yaşca büyük kadınla evlenirse sonu bu 0 0 Yanıtla
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