Maden işçilerinin Genel Başkanı korona virüsü yendi - Son Dakika

Korona virüs testi pozitif çıkan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, korona virüsü yenerek görevinin başına geçti.

Çin'de Wuhan kentinde baş gösteren yeni tip korona virüs salgınından Zonguldak'ta maden işçileri de etkilendi. Virüse yakalanan maden işçilerinden bazıları iki haftalık karantina süreçlerini evlerinde izole ederek geçirdi. Temaslı maden işçileri de filyasyon ekiplerince tespit edilerek karantinaya alındı. Tedavi altına alınan işçiler, karantina süreçlerinin ardından yeniden üretime devam etti. 7 bine yakın maden işçisinin örgütlü bulunduğu Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu da salgın sürecini yakından takip etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil bu süreçte maden işçilerinin süreçlerini takip ederek destek verdi.

Yüksek ateş belirtisi şikayeti ile hastaneye başvuran Yeşil, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde tedavi altına alınmıştı. Tedavi ve karantina sürecinin ardından tedavisi tamamlanan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bugün itibariyle görevinin başına geçti. - ZONGULDAK