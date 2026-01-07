Maden ocağında hayatını kaybeden 8 işçi dualarla anıldı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı ocakta meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 maden şehidi, kazanın yıl dönümünde dualarla anıldı.

Sendika Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin hazırlık çalışmalarını yaptığı ocakta meydana gelen kazada şehit olan 8 maden işçisini rahmetle andıklarını ifade etti. Maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak, maden ve tüm şehitler için dualar edilmesinin ardından program sona erdi.

TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında gündüz vardiyası öncesi düzenlenen törene, sendika yetkililerinin yanı sıra TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Kadir Dalkılıç, İşletme Müdürü Osman Soylu ve madenciler katıldı. - ZONGULDAK