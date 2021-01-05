Maden şehidi dualarla anıldı - Son Dakika

Maden şehidi dualarla anıldı

05.01.2021 14:25
Maden şehidi dualarla anıldı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müesesesi Kilimli İşletmesinde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Soner Dağlıoğlu için Kur-an merasimi düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müesesesi Kilimli İşletmesinde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Soner Dağlıoğlu için Kur-an merasimi düzenlendi.

TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesinde 5 Ocak 2021 tarihinde sabah vardiyasında kuyu başında düzenlenen Kur-an merasimine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Müessesesi Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Recep Ayyıldız, Kilimli İşletme Müdürü Ümit Değirmenci, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yönetim Kurulu, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yönetim Kurulu ve sabah vardiyasında çalışan maden işçileri katıldı.

Şehit madenci için okunan Kur-an sonrasında maden şehidi Soner Dağlıoğlu ve tüm maden şehitleri için yapılan duaların ardından madenciler üretim için ocağa indiler. - ZONGULDAK

Maden şehidi dualarla anıldı
Maden şehidi dualarla anıldı
Maden şehidi dualarla anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, İsa Mutlu, Maden, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maden şehidi dualarla anıldı - Son Dakika


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