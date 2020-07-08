Maden, vatandaşları uyardı - Son Dakika

Maden, vatandaşları uyardı

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, banka kartları ve kredi kartları dolandırıcılığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, banka kartları ve kredi kartları dolandırıcılığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.


Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, açıklamalarda bulunarak vatandaşları banka kartları ve kredi kartları dolandırıcılığı konusunda uyardı. Banka kartları ve Kredi kartlarının günümüz ticaretinde önemli bir araç olduğunu, kullanırken güvenli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini Maden "Tüketicinin bilgisi dışında hesabından ve kredi kartından 3. şahıslar tarafından çekilen veya harcanan ücretlerin iade edilmesi için tüketiciler taleplerini önce bankalarına yapılmalıdır. Bankalarda oluşan güvenlik zafiyeti ile tüketicilerin 3d secure şifresini gönderememeleri ve tüketicilerin hesabından para tahsil edilmesi halinde bankalar chargeback kuralları kapsamında gerekli incelemeleri yapmak ve söz konusu işlemin tüketicinin bilgisi dışında yapıldığının tespiti halinde iadelerini gerçekleştirmekle mükelleftirler. Ayrıca bankalar kendisine yapılan ihbar doğrultusunda sahte işleme ilişkin tüm bilgileri uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarına düzenli olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüketicilerin haberi olmaksızın hamili oldukları kartlardan yapılan harcamalara ilişkin düzenlemeler 5464 sayılı banka ve kredi kartları kanunu ve uygulama yönetmeliğinde belirlenmiştir. Kart kullanımından doğan sorumluluk, sözleşme imzalandığı ve kartın kullanıcısına verildiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, kart sahibine aittir. Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikayet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Kartın ya da kart bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline gizliliğinin veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz. Konuya ilişkin olarak verilen Yargıtay kararlarında üçüncü kişi veya kişiler tarafından tüketiciye ait kredi kartının internet yolu ile haksız kullanımından doğan zararın oluşmasında ve artmasında, tarafların kusurunun alanında uzman bilirkişi veya bilirkişi heyeti marifetiyle taraf ve yargı denetimine uygun şekilde belirlenmesi gerektiği yönünde kararlar verildiği görülmektedir. Tüketicilerimizden kredi kartı bilgilerini iyi muhafaza etmelerini, telefonla arayarak bir takım vaatte bulunan ve bankadan aradığını söyleyenlere karşı temkinli olunmalıdır. Özellikle gelen kısa mesaj şifrelerini arayana vermeden önce temkinli olunmalı ve kısa mesaj metin kısmının mutlaka okunması gerekmektedir." - ZONGULDAK

Zonguldak, Banka, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maden, vatandaşları uyardı - Son Dakika
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