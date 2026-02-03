Madenciler Depremde Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Madenciler Depremde Hayat Kurtardı

03.02.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden madenciler, zorlu koşullarda birçok hayat kurtardı.

Haber: Ersen Berk Çelik/ Kamera: Dursun Alkaya

(ZONGULDAK) - Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Zonguldak'tan afet bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) madencileri, enkaz altındaki zorlu çalışmalarıyla olduğu kadar kurtardıkları ailelerle kurdukları insani bağlarla da öne çıktı.

Dünyanın en tehlikeli meslekleri arasında yer alan madencilikte görev yapan işçiler, yer altında edindikleri teknik deneyim, dayanıklılık ve kriz anlarında doğru karar alma becerilerini afet sahasına taşıdı. Göçük altında ilerleme, dar alanlarda güvenli hareket etme ve karanlık ortamlarda çalışma alışkanlığı, enkaz altındaki müdahalelerde etkili rol oynadı.

Depremin ardından herhangi bir talimat beklemeden kısa sürede organize olan madenciler, zorlu kış şartları ve ulaşım güçlüklerine rağmen ulaştığı afet bölgesinde riskin en yüksek olduğu noktalarda görev aldı ve çok sayıda vatandaşa canlı ulaştı.

Enkaz altındaki çalışmalar, madenciler için zamanla görev tanımının ötesine geçerek insani bir sorumluluğa dönüştü. Kurtarılan ailelerle ilk temasla başlayan iletişim, afet sonrasında da devam ederek kalıcı bir gönül bağına evrildi.

"Bizim kültürümüzde umutsuzluğa yer yoktur"

Arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden Şevket Bükrücü, deprem haberini sabah saatlerinde aldıklarını ve olayın boyutunu ilk anda tam olarak kavrayamadıklarını belirtti.

Depremin büyüklüğü anlaşıldıkça madencilik kültüründen gelen refleksle harekete geçtiklerini anlatan Bükrücü, "Yanımızda bir arkadaşımıza bir şey olsa canımızı hiçe sayarak kurtarmaya gideriz. Yer altına girdiğimizde de enkaza girdiğimizde de hayatımızı ortaya koyuyoruz. Bizim umutsuzluk diye bir şansımız yok, canlı olduğu tespit edilen yerlere yöneldik" ifadelerini kullandı.

İlk girdikleri enkazda gördüğü manzaranın kendisini derinden etkilediğini dile getiren Bükrücü, duygularını kontrol ederek çalışmalarını sürdürdüklerini ve tek amaçlarının bir can daha kurtarabilmek olduğunu söyledi.

"Zaman kavramı tamamen kaybolmuştu"

Madencilerden Yakup Muzaffer ise afet bölgesine ulaştıklarında zaman kavramının tamamen ortadan kalktığını belirterek, tek hedeflerinin enkaz altında kalan vatandaşları canlı kurtarmak olduğunu ifade etti.

Bazen 10–12 saat, bazen de 24 saat aralıksız çalıştıklarını anlatan Muzaffer, "Madencilikte kullandığımız 'domuzdamı' tahkimat sistemini enkazlarda uyguladık. Bu sayede hem kendimizi koruduk hem de daha güvenli ilerleyerek vatandaşlarımıza ulaştık" dedi.

Kurtarılan her vatandaşın kendileri için büyük bir umut olduğunu belirten Muzzafer, cenazelerine ulaşılan vatandaşların ise en azından ailelerine teslim edilebilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

"Tek düşüncemiz bir can daha kurtarabilmekti"

Madenci Tarık Akın da depremin ilk saatlerinde yaşanan belirsizliğe dikkati çekerek, felaketin büyüklüğünün zamanla ortaya çıktığını söyledi.

Gördükleri manzaraların tarif edilemeyecek kadar ağır olduğunu belirten Akın, "Bazı anlarda teknik bilgi tamamen geri planda kalıyor. Sadece 'Bu insanı nasıl kurtarırım' düşüncesiyle hareket ediyorsun. İçimizde hep bir umut vardı, belki bir kişi daha vardır diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Özellikle Hatay'a ilk giriş anını unutamadığını dile getiren Akın, yaşanan çaresizlik hissinin hafızalarından silinmeyeceğini belirtti.

"Enkazdan çıkardıklarımız artık ailemiz oldu"

Madenci Cemal Yalçın ise kurtarma çalışmalarının kendileri için hayat boyu unutulmayacak anılar bıraktığını söyledi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ilk resmi ekip olarak enkaza ulaştıklarını aktaran Yalçın, "Valizlerimizi bile bırakmadan çalışmalara başladık. İlk saatlerde 7-8 kişiyi canlı çıkardık. Kurtardığımız insanlar artık bizim ailemiz oldu. Benim kız evladım yoktu ama Hatay'da artık birçok kız evladım var" dedi.

Yalçın, deprem sonrası kurtardıkları ailelerle bağlarını hiç koparmadıklarını, karşılıklı ziyaretlerin ve telefon görüşmelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkazdan sağ çıkarılan İlhan Hamal ile madenciler arasında WhatsApp üzerinden yapılan görüntülü görüşmelerde duygusal anlar yaşandı. Hamal, madencilerin beyaz baretlerini gördüklerinde kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, bir bareti hatıra olarak evlerinde saklamak istediklerini dile getirdi.

"Madenciler arama kurtarmada hayati görev üstlendi"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, deprem sürecinin hem fiziki hem de psikolojik açıdan son derece ağır geçtiğini belirterek, maden işçilerinin bu süreçte hayati görevler üstlendiğini vurguladı.

Depremin yaşandığı sabah alınan ilk haberle birlikte TTK çalışanları ve yöneticileriyle hızlı bir koordinasyon sağladıklarını ifade eden Mutlu, afetin büyüklüğünün daha önce yaşanan depremlerden çok daha yıkıcı olduğunu, bu nedenle hiç vakit kaybetmeden iş yerlerine geçtiklerini ve organizasyon çalışmalarını başlattıklarını aktardı.

Maden işçilerinin sabahın erken saatlerinden itibaren gönüllü harekete geçtiğini belirten Mutlu, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız 'Ne yapabiliriz, bize düşen görev nedir?' diyerek iş yerlerine koştu. Çantasını kapan, kazmasını küreğini alan yardıma hazırdı. Bu duyarlılık sayesinde çok kısa sürede güçlü bir organizasyon kuruldu. Devlet yetkilileri de sürece eş zamanlı dahil oldu. Ulaşım şartları ilk etapta son derece zordu, yollar kapalı ve hava koşulları elverişsizdi. Buna rağmen ekipler otobüslerle yola çıktı, ilerleyen süreçte hava ve kara yolu imkanlarının devreye girmesiyle sevkiyat hızlandı. Deprem 11 ili kapsadığı için işler gerçekten çok zorlaştı. Türkiye'nin her yerinden maden işçileri gelip enkazlarda çalıştı. Özellikle göçük altında yaşam belirtisi alınan yerlerde, madencilerin yer altındaki deneyimi sayesinde çok hızlı ve etkili şekilde müdahale edebildik. Madencilikte kullandığımız, 'domuzdamı' dediğimiz tahkimat sistemleri enkazda gerçekten çok işe yaradı. Bu sayede hem daha güvenli çalıştık hem de insanlara daha hızlı ulaşabildik. Deprem bölgesine giderken gördüklerimiz kolay kolay unutulacak gibi değildi. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar yardım etmek için yollara çıkmıştı. O dayanışmayı görmek bizi çok etkiledi. Bu süreçte Türk milletinin ne kadar vicdanlı ve yardımlaşmacı olduğunu bir kez daha gördük."

"Gönül bağı acıları bir nebze olsun hafifletiyor"

Çalışmalar sırasında madencilerin hem ağır fiziki koşullarla hem de derin psikolojik travmalarla mücadele ettiğini ifade eden Mutlu, özellikle canlı kurtarma umudunun kalmadığı anlarda bile enkaz başında bekleyen ailelerin yaşadığı acının ekipleri derinden etkilediğini söyledi. Mutlu, bu büyük felaketin ardından maden işçisine bakış açısının değiştiğini belirterek, "Artık madenci sadece kömür çıkaran bir emekçi olarak değil, ülkesinin en zor anında sahaya inen, can kurtaran bir insan olarak görülüyor" dedi.Mutlu, yer altında çalışmanın kazandırdığı deneyimin afet anlarında ne kadar hayati olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Deprem sonrası Zonguldak'a gelen depremzede ailelerle bağını koparmayan madencilerin olduğunu da aktaran Mutlu, kurtarılan çocuklarla ve ailelerle bayramlarda dahi görüşmelerin sürdüğünü, bu gönül bağının acıları bir nebze olsun hafiflettiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda devlet yetkililerine teşekkür eden Mutlu, böylesine büyük bir afette eksiklerin olmasının kaçınılmaz olduğunu ancak devletin tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya çalıştığını ifade etti. Mutlu, "Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bağlar, Deprem, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madenciler Depremde Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada
Sakarya’da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama Sakarya'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım

11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
09:45
Küçük çocuğun Sadettin Saran’dan istediği şey şoke etti
Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
01:45
Trump’a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:31:13. #7.11#
SON DAKİKA: Madenciler Depremde Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.