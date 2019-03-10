Son Dakika Haberleri: Mağarada Kuyuya Düşen Şahsı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Mağarada Kuyuya Düşen Şahsı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

40 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nda 3 metrelik çukura düşerek sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Mağarada Kuyuya Düşen Şahsı İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nda 3 metrelik çukura düşerek sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Kılıçkıran adlı şahıs, yakınlarıyla birlikte ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda dengesini kaybedip, 3 metre derinliğindeki çukura düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde hareketsiz kalan şahsın yardımına, yakınlarının haber vermesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Boynu zedelenerek yaralanan Kılıçkıran, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik

Kardeşler Arasındaki Kavgada Cinayeti, Yeğen İşlemiş Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:26:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mağarada Kuyuya Düşen Şahsı İtfaiye Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]