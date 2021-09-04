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Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor - Son Dakika

Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor

04.09.2021 10:57

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala mağazalarda okul alışverişleri de hızlandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala mağazalarda okul alışverişleri de hızlandı.

İstanbul'da veliler çocuklarının forma, ayakkabı, çantasından kırtasiye malzemesine kadar birçok eksiğini tamamlamak için mağazaların yolunu tuttu. Çocuklarıyla alışveriş yapan aileler, esnafın da yüzünü güldürdü.

Okulların iki gün sonra açılacak olmasına karşın bazı veliler, eğitim yılı için gerekli olan ihtiyaçları daha uygun fiyata almak umuduyla son günleri tercih etti.

Okul kıyafetleri çoğunlukla semt mağazalarında, okullarda veya özel okulların internet mağazalarında satışa sunuluyor. Etek, ceket, pantolon, kravat, gömlek, hırka ve süveterden oluşan okul kıyafetlerinin fiyatı okullara göre 100 lira ile 1000 lira arasında değişiyor.

Esnaf, okulların forma satmasından dertli

Zeytinburnu'ndaki mağazasında okul kıyafetleri satan Ercan Kaba, satışların daha önceki senelerdeki gibi olmadığını çünkü ailelerin "pandemi dolayısıyla okullar kapanır mı?" düşüncesiyle tedirginlik yaşadığını anlattı.

Devlet okullarının kendi bünyelerinde yüksek fiyata forma satmalarından ötürü sıkıntı yaşadıklarını aktaran Kaba, "Hem forma değişikliği yapıyorlar hem de pahalıya satıyorlar. Yeni formayı bize vermiyorlar. Eski formalar da elimizde kaldı. Hem oradan zarar ediyoruz hem de kendileri sattıkları için zarar ediyoruz. Bizim 50 liraya sattığımız ürünü, 80-90 lira gibi bir fahiş fiyata satıyorlar. Veliler de bu formaları başka yerde bulamadığı için mecburen alıyor. Bizim gibi satıcılara ekmek yok." diye konuştu.

Kaba, geçen yıl 40 liraya sattıkları ürünü bu yıl 55 liraya satışa sunduklarını ifade etti.

Mahmutpaşa'daki mağazasında 60 yıldır okul çantası satan Halit Tatlılık da bu yıl salgın nedeniyle satışların etkilendiğini belirterek, "Yine de satışlarımız çok iyi, daha da iyi olur inşallah. Ama şu an ki durum fena değil." dedi.

Tatlılık okul çantalarının fiyatlarının kalitesine göre 50-250 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Okul çantası satışlarına ilişkin bilgi veren esnaf Muharrem Vatansever ise okulların açılacak olması dolayısıyla piyasanın son 2 haftadır hareketlendiğini anlattı.

Anaokulu ve birinci sınıfların satışlarının başladığını, gelecek hafta da ortaokul ve liselere yönelik satışların başlayacağını aktaran Vatansever, çantaların fiyatlarının da 80-150 lira arasında değiştiğini belirtti.

Bir mağazadan çocuğu için okul giysisi satın alan Derya Bulut Şimşir, "Her şey çok zamlanmış. Alıyoruz ama inşallah giydirebiliriz pandemiden dolayı. Geçen sene aldıklarımızı hiç giydiremedik. İnşallah bu sene de aynı şeylerle karşılaşmayız." dedi.

Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor
Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor
Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor
Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor
Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor

İstanbul, Esnaf, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mağazalarda okul alışverişi telaşı sürüyor - Son Dakika


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