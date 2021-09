Makyajlanan Volkswagen Polo'nun Türkiye fiyatı açıklandı - Son Dakika

Pazara sunulduğu 1975 yılından bu yana Volkswagen markasını kompakt sınıfta başarıyla temsil eden Polo'nun makyajlanan versiyonu Türkiye yollarına 24 Eylül'de çıkıyor.

Bugüne kadar 20 milyondan fazla satış adedine ulaşan modelin güncel versiyonu Impression, Life ve Style olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi ve 2 farklı motor seçeneğiyle gelirken, satış fiyatıı ise 218 bin TL'den başlıyor.

Dış tasarım

Polo'nun teknik altyapısı gelişmiş modüler platform yönetimine (MQB) dayanıyor. Golf, Tiguan ve Passat gibi büyük modellerin aksine Polo, kompakt Volkswagen modelleri için özel olarak iyileştirilmiş MQB A0 altyapısına sahip. MQB platformu orantılı dış tasarımın yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. Bunlar arasında, optimum iç hacim (351 lt bagaj hacmi), sağlam ve dayanıklı gövde, gelişmiş sürüş dinamikleri ve güvenlik unsurları bulunuyor.

4074 mm uzunluğa sahip Yeni Polo'nun genişliği 1751 mm ve yüksekliği de 1451 mm. Yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponlarla güçlü ve sportif bir görünüm kazanan Polo'nun aks mesafesi ise 2552 mm. Aracın genişliği aynı kalsa da yüksekliği süspansiyon geometrisindeki değişiklik nedeniyle 10 mm alçalıyor ve bu da aracın sportif aerodinamik yapısını destekliyor.

Tamamen yenilenen ve daha keskin hatlara sahip ön, arka tamponlar, makyajlı versiyonun 21 mm daha uzun olmasına neden oluyor. Araca yandan bakıldığında arkadaki tavan spoylerine doğru akan uzun ve zarif bir tavan çizgisiyle ayırt edilen Polo, yan bölümünde tavana paralel şekilde akan ince çizgi sayesinde görsel olarak ağırlık merkezi alçaltılmış bir havaya bürünüyor. Modelin detayları arasında, C sütununa entegre edilmiş arka yan camlar ve uzun yan camlar yer alıyor. Hassas kesimli C sütunu, öne doğru eğilerek Polo'ya hareketsiz haldeyken bile onu ileri itiyormuş gibi görünen bir dinamizm kazandırıyor. Yan cam çizgisinin altında ise diğer önemli tasarım öğeleri yer alıyor: Tornado çizgisi olarak da bilinen ok şeklindeki çift çizgi, Polo'nun görünümünü tanımlayan bir tasarım özelliği.

Ön radyatör ızgarası ve standart olarak sunulan LED farlar, Polo'nun yeni yüzünü oluşturuyor. Style donanım seviyesinde standart olarak gelen IQ. LIGHT-LED Matrix farlar dikkat çekerken, farlarda yer alan iki LED şeridin uzun olan üst kısmı, Polo'da ilk kez sunulan radyatör ızgarasındaki dekoratif LED ön şerit ile birleşiyor. Ayrıca yeni LED sis farları da Polo Style'da standart olarak yer alıyor.

Makyajlı Polo'nun standart donanımlarından LED arka farlar ilk kez iki bölümden oluşuyor. Dıştaki ana parçanın yanı sıra, artık bagaj kapağına entegre edilmiş ikinci bir bölüm de yer alıyor. Arka farların üç boyutlu tasarımı, arka bölüme daha keskin bir görünüm sağlarken, bir bütün olarak Polo'ya da yüksek bir kalite duygusu kazandırıyor. Style donanım seviyesinde standart olarak sunulan, IQ. LIGHT – LED Stop lambalarının dinamik sinyalleri animasyonlu fren lambaları ile birleştiğinde, trafikte diğer sürücüler tarafından daha da görünür olmayı sağlıyor.

Yeni renk ve jant seçenekleri

Polo, 4'ü yeni 8 farklı renk seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ascot gri, Duman gri, Mercan Kırmızı ve lansman rengi olan Menekşe moru olmak üzere dikkat çekici yeni renklerin yanı sıra, 14 inç ile 17 inç arasında değişen kişiselleştirilebilir jant seçenekleri bulunuyor.

Zengin ekipman seviyesi

Makyajlanan Polo'da donanım paketleri yeniden tasarlandı. Daha önce, Trendline, Comfortline ve Highline versiyonlarıyla sunulan Polo, şimdi Volkswagen müşterilerinin en çok ilgi gösterdiği kullanıcı dostu özelliklerin de eklendiği yeni donanım seçenekleriyle sunuluyor. Yeni seçenekler Impression versiyonuyla başlıyor, Life ve Style paketleriyle devam ediyor.

LED farlar, LED stop lambaları, yeni çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve dijital gösterge paneli gibi özellikler Polo Impression baz donanım paketinde standart olarak sunuluyor. 10,25 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni nesil dijital gösterge paneli Active Info Display, 6.5 inç ekrana sahip Bilgi ve Eğlence sistemi, elektrikli ayarlanabilen ve ısıtılabilen yan aynalar gibi teknolojik özelliklerin yanı sıra; sürücü, yolcu hava yastıkları, perde hava yastıkları ve yorgunluk tespit sistemi baz donanımda standart olarak sunulan özellikler arasında dikkat çekiyor.

Life donanım paketinde standart olarak sunulan, 8 inç ekrana sahip Bilgi ve Eğlence sistemi, kablosuz şarj özelliği, App-Connect, yolcu bölümünde fazladan bir USB girişi, deri döşemeli direksiyon ve vites topuzu, direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları, geri görüş kamerası, Hız sabitleyici, ön ve arka Park Sensörleri, çift bölgeli tam otomatik klima gibi zengin ekipmanlar, Polo'yu bir üst seviyeye taşıyor. Polo Life'ın koltuk döşemelerinde, Alüminyum Siyahı olarak adlandırılan iç tasarıma uygun olarak seçilmiş yüksek kaliteli kumaşlar kullanılmış.

Premium donanım: Style

Style donanım paketi ise Polo'yu üst segment modellere yaklaştıran birçok teknolojik ve güvenlik ekipmanıyla geliştirilmiş. Yeni Golf, Passat ve Tiguan modellerinde bulunan ve Polo'da ilk kez sunulan IQ.LIGHT LED matrix farlar Style donanım paketinde standart olarak yer alıyor. Polo Style'ın dış tasarımında ön tamponda sunulan dekoratif krom çıtalar, ön farlardan VW logosuna kadar uzanan dekoratif LED aydınlatma, LED ön sis farları ve 16 inç Palermo alüminyum alaşımlı jantlar ayırt edici bir görünüm sağlıyor. Style'da standart olarak sunulan Keyless Access anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ambiyans aydınlatma gibi dijitalleşen özelliklerin yanı sıra 9,2 inç genişliğindeki Discover Pro Navigasyon sistemiyle entegre Bilgi ve Eğlence sistemi opsiyonel olarak alınabiliyor. Ayrıca, Kablosuz App-Connect özelliği de Discover Pro sistemiyle birlikte opsiyonel olarak alınabiliyor.

Dijitalleştirilmiş iç mekan

Polo, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz şarj özelliği, ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilen 10,25 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Active Info Display dijital gösterge paneli ve 6,5 inçten isteğe bağlı olarak 9,2 inç boyutuna kadar sunulabilen yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile artık çok daha dijital ve teknolojik özellikler sunuyor. Life donanımından itibaren çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerinden Dijital Kokpitin üç temel düzeni arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş sağlanabiliyor. Dijital gösterge ve bilgi- eğlence sistemi ekranı aynı yükseklikte konumlandırılarak tek bir ünite oluşturulmuş; bu sayede son derece ergonomik bir görsel eksen sağlanmış. Polo'da Life ve Style donanım seviyelerinde standart olarak sunulan çift bölgeli tam otomatik klima Climatronic sistemi ayarları, touch button ve touch sliderlarla yapılabiliyor. Klima modülünün altında iki adet aydınlatmalı USB-C bağlantı noktası ve akıllı telefon şarjı için bir bölme yer alıyor.

Makyajlı Polo ilk kez yarı-otonom sürüş deneyimi sunuyor

Polo'da standart olarak sunulan zengin donanım seviyesine ek olarak yolculukları çok daha güvenli ve konforlu hale getiren Yarı Otonom Sürüş Asistanı Travel Assist ilk defa ve isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Sistem dur-kalk trafikten 210 km/sa hıza kadar, çok fonksiyonlu sürüş destek sistemi kameralarını ve gelişmiş mesafe sensörlerini kullanarak hem başka araçlarla güvenli takip mesafesini koruyor, hem de aracın şeritte kalmasına yardımcı oluyor.

Sürücünün önceden ayarladığı hız limitini geçmesini önleyen ve sürücünün önünde seyreden araçla arasındaki mesafeyi koruyan Adaptif Hız Sabitleyici ACC, yan aynada bulunan LED ikaz lambaları aracılığıyla sürücüyü kör noktadaki araçlara karşı uyaran Kör Nokta Uyarı Sistemi, park alanının yeteri kadar geniş olup olmadığını hareket halindeyken belirleyen ve otomatik olarak park edilmesini sağlayan Park asistanı gibi birçok yeni sürüş destek özelliği Polo'da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Motor seçenekleri

Makyajlanan Polo Türkiye'de 1.0 MPI 80 PS ve 1.0 TSI 95 PS olmak üzere 3 silindirli iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Sadece Impression donanım seviyesiyle satışa sunulan 1.0 MPI seçeneğinde motor, 80 PS güç ve 93 Nm maksimum tork sağlarken, 5 ileri manuel vitesli bir şanzıman ile eşleştirilmiş.

Polo'nun turboşarjlı direkt enjeksiyonlu 1.0 TSI seçeneğinde ise 95 PS güç çıkış ve 175 Nm tork sunuluyor. Bu motor Life donanım paketi ve 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, alternatif olarak 7 ileri DSG ile Life ve Style donanım paketleriyle kombine edilebiliyor.