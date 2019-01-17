Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" Düzenlendi

Malatya
'da 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi.
Bir otelde gerçekleştirilen kapanış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Başmüşaviri Necdet Subaşı
, çalıştayın eğitime katkı sunacağını belirtti.
Çalıştayda çeşitlilik olduğunu kaydeden Subaşı, "19 tema, 13 ilçe çalıştaya dahil oldu. Oldukça kapsamlı ve farklılaşmış bir bakış açısı var. Sonuç bildirgesinde olduğu gibi bunların toparlanmasının ve Ankara
'ya sunulmasının oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye
bizim, el birliğiyle sorunları çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Vali Aydın
Baruş da insanı dikkate almayan toplumların medeniyet kuramayacağını ve insanı ihmal eden medeniyetlerinse kalıcı olamayacağını söyledi.
Ülkelerin kalkınması ve gelişmesinin eğitimle olduğuna işaret eden Baruş, "Eğitime gereken önemi vermeyen ülkeler günümüzde hız kazanmış uygarlık yarışında geride kalmaya mahkum olurlar. Eğitim hayat boyu devam eden bir süreç. Dolayısıyla talim ve terbiye birlikte gitmelidir. Kültür eğitim sürecinin önemli parçalarından biridir." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
da çocukların anne ve babalarından çok öğretmenlerle vakit geçirdiğini belirterek, öğretmenlerin anlattıklarıyla öğrencilerin şekillendiğini anlattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da çalıştayın düzenlenmesi için yaklaşık bir aydır yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini anımsattı.
Konuşmaların ardından Subaşı, Baruş ve Polat, çalıştaya katılanlara sertifika verdi.