Son Dakika Haberleri: Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" Düzenlendi

Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" Düzenlendi

1 saat önce

Malatya'da 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi.

Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı
Malatya'da 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen kapanış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Başmüşaviri Necdet Subaşı, çalıştayın eğitime katkı sunacağını belirtti.

Çalıştayda çeşitlilik olduğunu kaydeden Subaşı, "19 tema, 13 ilçe çalıştaya dahil oldu. Oldukça kapsamlı ve farklılaşmış bir bakış açısı var. Sonuç bildirgesinde olduğu gibi bunların toparlanmasının ve Ankara'ya sunulmasının oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye bizim, el birliğiyle sorunları çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Aydın Baruş da insanı dikkate almayan toplumların medeniyet kuramayacağını ve insanı ihmal eden medeniyetlerinse kalıcı olamayacağını söyledi.

Ülkelerin kalkınması ve gelişmesinin eğitimle olduğuna işaret eden Baruş, "Eğitime gereken önemi vermeyen ülkeler günümüzde hız kazanmış uygarlık yarışında geride kalmaya mahkum olurlar. Eğitim hayat boyu devam eden bir süreç. Dolayısıyla talim ve terbiye birlikte gitmelidir. Kültür eğitim sürecinin önemli parçalarından biridir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da çocukların anne ve babalarından çok öğretmenlerle vakit geçirdiğini belirterek, öğretmenlerin anlattıklarıyla öğrencilerin şekillendiğini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da çalıştayın düzenlenmesi için yaklaşık bir aydır yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini anımsattı.

Konuşmaların ardından Subaşı, Baruş ve Polat, çalıştaya katılanlara sertifika verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:08 Kaynak: AA

Subaşı, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ispartalı Öğretmen, Öğrencilerine Rap Müzik ve Düzenlediği Turnuvalarla İngilizce Öğretiyor Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 21:19:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]