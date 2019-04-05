Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan Görevine Başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan Görevine Başladı

21 dakika önce

AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan, görevi Hacı Uğur Polat'tan devraldı.

AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan, görevi Hacı Uğur Polat'tan devraldı.

Büyükşehir Belediyesi önünde personel, partililer ve vatandaşlarca karşılanan Gürkan, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinde ev ev, sokak sokak gezerek destek istediklerini belirterek, vatandaşların "gönül belediyeciliği" diyerek kendisine destek verdiğini söyledi.

Çıktıkları yolda ağır sorumluluk aldıklarını aktaran Gürkan, "Bu millet bize Türkiye'de hiçbir yerde verilmeyen rekor oy verdi. Bu bizde şımarıklık yaratmayacak, aksine sorumluluğumuzu arttıracak." dedi.

Gürkan, seçimlerin gönül işi olduğunu ve vatandaşların gönlündeki kişileri tercih ettiğini anlatarak, bugüne kadar belediye başkanlığı yapan herkese verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da Malatya'nın tüm seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ifade ederek desteğin süreceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Polat başkanlık makamına geçerek Gürkan'a mührü verdi. Gürkan ise Polat'a tablo hediye etti.

Törende AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Öznur Çalık ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:27 Kaynak: AA

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