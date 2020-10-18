Büyükşehir Belediyesinden yol bakım ve asfalt çalışması - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 18 ayda 13 ilçede toplam 2 bin 353 kilometre yol bakım, onarım ve asfalt çalışması yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı faaliyet raporlarına göre 1 Nisan 2019 ile 15 Ekim 2020 arasında yapılan yol bakım, onarım ve asfalt serim işlemlerinin ilçelere göre rakamları açıklandı.

Ekiplerin, 18 ayda 13 ilçede toplam 2 bin 353 kilometre yol bakım, onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer veriler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şunları kaydetti:

"21. yüzyıl Malatya'sında asfaltsız mahalle yolu kalmayacak. Hizmeti hangi görüşten olursa olsun bütün ilçelerimize sokak sokak, mahalle mahalle ayrım yapmadan götüreceğiz. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle kırsalda bir sonraki yatırım yılına alınan bazı mahallelerimizi bu yıl kapsamına dahil ederek vatandaşlarımızı hizmetle buluşturdular. Aynı şekilde birçok ilçemizde kanalizasyon, altyapı ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz."