Malatya Büyükşehir'den 3 bin noktaya fiziki mesafe uyarısı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir'den 3 bin noktaya fiziki mesafe uyarısı

Malatya Büyükşehir'den 3 bin noktaya fiziki mesafe uyarısı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Malatya Büyükşehir'den 3 bin noktaya fiziki mesafe uyarısı

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda vatandaşların toplu kullanım alanlarına 3 bini aşkın fiziki mesafe uyarısı uygulaması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, yaptığı açıklamada, trafik güvenliği için işaretleme çalışmalarının yanı sıra pandemiye karşı da uyarı çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Daire Başkanı Özer, "Ulaşım Hizmetleri Dairemize bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yollara işaretleme çalışmaları yapılmaktadır. Trafik güvenliği için yatay ve düşey işaretlemelerinin yanı sıra 'Büyükşehir' yazısı gibi çeşitli figür çalışmalarının uygulamalarını da yapıyoruz. Çıkardığımız kalıplarla bu uygulamaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Uygulama örnek alındı"

Özer, pandemi sürecinin başından bu yana da Büyükşehir Belediyesi olarak yol güzergahlarında, banka önlerinde, hastanelerin giriş çıkışlarında, vatandaşların toplu olarak sık sık kullandığı bölgelerde uyarı figürleri çalışmalarını yaptıklarını anlatarak, "Söz konusu alanlara fiziki mesafeyi korumaya dönük uyarılar içeren ve yaklaşma mesafelerini gösteren figürleri uyguladık. Bugüne kadar 3 bin aşkın noktaya yaptığımız bu uygulamamız, Türkiye genelinde örnek alındı. Birçok belediye bizlere ulaşarak, bu uygulamayı gerçekleştirmek istediklerini ilettiler" açıklamasında bulundu.

Özer, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun önerileri doğrultusunda fiziki mesafe uyarı figürlerini gerekli alanlara uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Malatya Büyükşehir'den 3 bin noktaya fiziki mesafe uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü, Ahmet Özer, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir'den 3 bin noktaya fiziki mesafe uyarısı - Son Dakika

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