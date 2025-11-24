Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü
24.11.2025 13:36  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü
Haber Videosu

Malatya'da teneffüste kalp krizi geçiren 7. sınıf öğrencisi Sude D., hayatını kaybetti. 12 yaşındaki kızlarının beklenmedik ölümü aileyi yasa boğdu.

Malatya'da kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi, Kalp Krizi, Habertürk, İnceleme, Malatya, Gündem, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketlerde 30 TL’ye satılıyor Fiyatı 2 TL’ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar Marketlerde 30 TL'ye satılıyor! Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar
25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi 25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi
İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü
Şırnak’ta feci kaza Bilanço ağır Şırnak'ta feci kaza! Bilanço ağır
Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı bekledi Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
G20 Zirvesi’ne damga vuran an Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump’tan Zelenskiy’i kızdıracak Ukrayna sözleri Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri
Rusya, Ukrayna’da üç yerleşim yerini ele geçirdi Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi
Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı

14:15
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulübe haciz geldi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
13:55
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
13:23
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş
13:15
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
12:56
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
12:46
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
12:28
Şehri ayağa kaldıran cinayet Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
12:05
Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı
Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı
11:59
Kuduzdan ölen Hasan’ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 15:04:54. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.