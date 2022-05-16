Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı - Son Dakika
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Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı

16.05.2022 22:51
Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2001'de CASA tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker törenle anıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2001'de CASA tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker törenle anıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, askeri uçağın düştüğü kayısı bahçesinde yaptırılan anıtta anma töreni gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, törende, 2001'de Özel Kuvvetlere ait nakliye uçağında bulanan 34 askerin vatan için yola çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Vatan için canlarını ortaya koymuşlardı. Maalesef elim bir uçak kazası sonucu Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki bu topraklarda şehit oldular. Allah tüm şehit ailelerine sabırlar ihsan eylesin çünkü evlat kaybetmek, eş kaybetmek çok zor bir iş. Hayatta en büyük dayanağınız olan varlıkları yok bilmek, bir daha sizin yanınızda olamayacağını bilmek çok acı bir manzaradır ama onlar normal bir ölüm yaşamadı. Onların yaşamış olduğu ölüm aslında onları ebedi huzura ulaştıracak, ebedi mükafata ulaştıracak bir kayıptı. Keşke Rabbim hepimize böyle bir ölüm nasip eylesin. Vatan ve millet uğrunda can vermeyi bizlere nasip eylesin. Şehit ailelerimiz bu milletin baş tacıdır, onurudur. Onların sabrı, metaneti bizlere güç vermektedir."

Şehit ailelerini başlarının üzerinde taşımaları, onlara gereken değeri vermeleri gerektiğini anlatan Baruş, "Bu vatan vatan olmuşsa şehitlerimizin canları, kanları sayesinde böyle bir vatan oldu. Bugün de vatanımıza göz diken hainlere karşı en büyük kuvvetimiz teröre, hainlere karşı savaşan askerlerimizde, polisimizde, jandarmamızda, güvenlik güçlerimizde bulunan bu şahadet ruhudur. Biz şehitlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Onların bizlere bıraktığı bu kutsal miras bizim yüreğimizde, çocuklarımızın, yeni nesillerimizin yüreğinde daima devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından anıta çiçek bırakıldı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene şehit askerlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, 7. Ana jet Üs Komutanı Albay Zeki Koltukoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Çömertoğlu, İl Müftüsü Veysel Işıldar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'dan havalanan CASA CN 235 tipi uçağın 16 Mayıs 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu köyü yakınlarında düşmesi sonucu 34 asker şehit olmuştu.

Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı
Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı
Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı
Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı

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Malatya, Vatan, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı - Son Dakika
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