Malatya'da ağır hasar gören 37 bina yıkılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da ağır hasar gören 37 bina yıkılacak - Son Dakika

Malatya'da ağır hasar gören 37 bina yıkılacak

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın 4 ilçesinde ağır hasar gören 37 bina yıkılacak.

Malatya'da ağır hasar gören 37 bina yıkılacak, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın 4 ilçesinde ağır hasar gören 37 bina yıkılacak.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımı için Vali Aydın Baruş başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Baruş'un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, deprem nedeniyle ağır hasar gören, Doğanyol ilçesinde 24, Battalgazi ilçesinde 10, Pütürge ilçesinde 2 ve Kale ilçesinde 1 olmak üzere toplam 37 binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonrası yıkılması kararlaştırıldı.


Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivrice depreminde herkes kaçarken servise devam eden garson dikkat çekti
İngiliz halkı, Avrupa Birliği'nden çıkış anlamına gelen Brexit'i kutluyor Usta oyuncu Allen Harris, hayatını kaybetti 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 16:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da ağır hasar gören 37 bina yıkılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]