Son Dakika Haberleri: Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada da 1 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada da 1 kişi yaralandı.

Olay; Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. ile Y.K. arasında MATİM İş Merkezi önünde başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga da A.Ç. aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralanırken olayın şüphelisi Y.K. yaya olarak olay yerinde kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Battalgazi, Malatya, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:04 Kaynak: İHA
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