Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada da 1 kişi yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:04 Kaynak: İHA
'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada da 1 kişi yaralandı.
Olay; Battalgazi
ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. ile Y.K. arasında MATİM İş Merkezi önünde başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga da A.Ç. aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralanırken olayın şüphelisi Y.K. yaya olarak olay yerinde kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kepçe operatörü, kola şişesinin kapağını kepçeyle açtı Evinin terasında balık ağı örmeye başladı, şimdi 45 kişiye iş veriyor Siirt'ten korkunç görüntüler! Önce yumrukladı, sonra arabayla üzerinden geçti Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar